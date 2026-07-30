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ЦСКА продължи след драма с дузпи, а "Лудогорец" се сбогува с Европа

Разградчани за пръв път от 11 години няма да играят в групова фаза на континентален турнир

30 Юли 2026Обновена
Треньорът на ЦСКА Христо Янев (вдясно) следи изкъсо атаката на нападателя на тима си Йоанис Питас (с топката) по време на мача с "Карабах" на стадион "Васил Левски".
БГНЕС
Треньорът на ЦСКА Христо Янев (вдясно) следи изкъсо атаката на нападателя на тима си Йоанис Питас (с топката) по време на мача с "Карабах" на стадион "Васил Левски".

ЦСКА успя да отстрани "Карабах" и достигна III квалификационен кръг за Лига Европа. Това се случи по най-дългия и труден начин - след дузпи. Двата отбора не си отбелязаха гол общо 210 минути, след като първият мач завърши 0:0, а такъв бе и резултатът след продълженията в днешния реванш в София.

При последвалите удари ЦСКА надделя с 5:4, след като и петте изпълнения бяха точни. За "Карабах" изпусна само Матеус Силва, бивш играч на "Локомотив" (Пд), като ударът му бе спасен от вратаря Фьодор Лапоухов. Този пропуск се оказа решаващ.

Преди това тимът на ЦСКА не предложи почти нищо смислено в редовното време и продълженията. А всички, свързани с отбора - футболисти, треньори, ръковдство и фенове, трябва горещо да благодарят на вратаря Лапоухов, който направи ценни спасявания при удари на Кади Боржеш, Реналдо Сефас, Чебраил Макрецкис и Джони Монтиел.

В следващата фаза ЦСКА ще играе с "Макаби" (Тел Авив), като "червените" първо ще гостуват на 6 август на неутрален терен (б.ред. - най-вероятно в Батуми, Грузия). Реваншът в София е на 13 август. При евентуално отпадане от "Макаби", носителят на Купата на България ще играе плейоф за място в основната фаза на Лигата на конференцията.

Щастливият наставник на ЦСКА Христо Янев каза след мача: "Вложихме много труд да разгадаем съперника, да изберем най-добра тактика и да излезем в два мача да ги отстраним. Не знам хората в България дали осъзнават колко голям клуб отстранихме. Ако съпоставим нещата, на другата пейка срещу мен имаше треньор със 17-годишен опит, а отборът побеждаваше "Бенфика" и "Челси" през миналия сезон. Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога я губя, започвам да се съмнявам. Няма как да затворя устите на критиците с един мач. Никога няма да се променя. Хората, които ме оценяват, им благодаря, това е победа за всички тях. За другите - трябва да се доказваш за всеки Божи ден, в който работиш. Днес показахме, че сме много стойностен отбор. Ако съдбата е с нас и показваме същата стойностна игра, защо да не влезем в основната фаза на Лига Европа."

ЦСКА - Карабах 5:4* /репортаж/
ЦСКА отстрани Карабах след дузпи - 5:4 и продължава напред в Лига Европа.
vbox7.com

 

"ЛУДОГОРЕЦ" ПЪРВИ ОТПАДНА ОТ ЕВРОТУРНИРИТЕ

14-кратният шампион на България "Лудогорец" е първият наш представител, който отпадна от европейските клубни турнири. Разградчани не успяха да заличат пасива от загубата с 0:2 от "Апоел" (Тел Авив) преди седмица и завършиха 2:2 в реванша в Разград, с което бяха елиминирани с общ резултат 2:4 във II квалификационен кръг на Лигата на конференцията. Така "Лудогорец" за пръв път от 11 години насам няма да играе в групова фаза на някой от евротурнирите. За последно това се случи през 2015 г., когато тимът бе елиминиран от молдовския "Милсами".

Единственият плюс от днешния мач в Разград бе, че "Лудогорец" игра малко по-добре в сравнение с първия мач. Въпреки това "Апоел" поведе още в 16-ата минута чрез ганаеца Еманюел Боатенг и това попари амбициите на домакините. Надеждата още повече угасна в 39-ата минута, когато нападателят на българския тим Квадво Дуа изпусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на капитана на гостите Фернан Майембо. Вратарят на израелския тим Асаф Цур спаси удара на Дуа.

Новият треньор на "Лудогорец" Томас Райс все пак успя да мотивира играчите си на почивката и те обърнаха резултата за 7 минути. В 47-ата Бърнард Текпетей изравни, а в 54-ата Алберто Салидо направи 2:1. Опитът на "Апоел" обаче си каза думата и в 58-ата минута Боатенг вкара втория си гол, с което уби окончателно интригата. Цял мач за отбора от Тел Авив игра българският национал Андриан Краев.

След края треньорът на "Лудогорец" Томас Райс коментира: "Изиграхме две различни полувремена. Първото беше разочароващо, бях ядосан, мразех моя отбор. Можеш да загубиш мачове, но "Апоел "спечели повече единоборства на нашия стадион. Имаше засада при гола на Текпетей, Дуа изпусна дузпа. Поговорихме си за това на почивката. През второто полувреме бяхме далеч по-добри. Играчите се бориха, създадохме положения, вкарахме два гола, но допуснахме изравняване прекалено бързо. Освен това имаше чиста дузпа при положението с Текпетей. Гледам към нашето представяне, но няма как и решенията на съдията да не натежат. Някои единоборства и нарушения бяха отсъдени в полза на "Апоел". Сега моят фокус е към настоящето. Трябва да покажем представяне, което да вдъхва увереност в първенството и турнира за купата. Сигурен съм, че мога да мотивирам отбора за вътрешните турнири. Трябва да покажем по-добро лице. Ако подобрим интензитета в процеса и играта си, ще бъдем на още по-високо ниво."

 

Българският национал в състава на "Апоел" (Тел Авив) Андриан Краев (в червен екип) отиграва топката по време на реванша срещу "Лудогорец" в Разград.
Булфото Българският национал в състава на "Апоел" (Тел Авив) Андриан Краев (в червен екип) отиграва топката по време на реванша срещу "Лудогорец" в Разград.
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Ключови думи:

Лудогорец, Апоел Тел Авив, Лига на конференцията

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