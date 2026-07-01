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"Лудогорец" обяви раздялата с Хьогмо с над месец закъснение

Засега отборът ще се води от помощник-треньора Микаел Старе

Днес, 16:33
Пер-Матиас Хьогмо води "Лудогорец" от 21 ноември м.г. до 24 май, макар че освобождаването му бе потвърдено от клуба едва днес.
БГНЕС
Пер-Матиас Хьогмо води "Лудогорец" от 21 ноември м.г. до 24 май, макар че освобождаването му бе потвърдено от клуба едва днес.

Пер-Матиас Хьогмо вече официално не е треньор на "Лудогорец". За раздялата на 66-годишния норвежки специалист с разградския клуб се знаеше още от 25 май, когато това бе съобщено от шведското издание "Афтонбладет". От "Лудогорец" обаче над месец твърдяха, че Хьогмо си е в родината по здравословни причини.

Днес най-сетне бе обявено, че се е стигнало до разтрогване на договора по взаимно съгласие. Цитирани бяха и прощалните думи на Хьогмо към ръководството и привържениците: "Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи и всичко най-добро занапред".

Той пое "Лудогорец" на 21 ноември м.г. и води отбора в 30 официални мача, в които записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Под негово ръководство отборът стигна до плейоф за място на 1/8-финалите в Лига Европа, но отпадна от "Ференцварош". След това представянето на тима в първенството се срина - "Лудогорец" завърши на трето място в Първа лига, отпадна и на 1/2-финалите за Купата на България и едва спечели с дузпи плейофа с "Локомотив" (Пд) за квота за Лигата на конференцията.

Временно отборът е воден от досегашния помощник-треньор Микаел Старе, който замести Хьогмо на треньорската скамейка в последните официални мачове от изминалия сезон. Тепърва ще бъде обявен новият наставник на "Лудогорец", макар че отборът вече е по средата на лятната си подготовка. Сред обсъжданите варианти е израелският специалист Барак Ицхаки, който доскоро водеше "Бейтар" (Йерусалим).

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Ключови думи:

Пер-Матиас Хьогмо, Лудогорец

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