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Бивш играч на "Локо" (Пд) и "Ботев" (Вр) почина след мач

Христо Спасов си отиде на 38 години, минути след отбелязването на два гола

06 Септ. 2026
Христо Спасов (1988-2026)
Фейсбук/Ботев Враца
Христо Спасов (1988-2026)

Трагичен инцидент беляза българския футбол. На 38-годишна възраст почина бившият нападател на "Локомотив" (Пд) и "Ботев" (Вр) Христо Спасов. Той е получил масиран инфаркт минути след края на мача на неговия последен отбор "Чико" (Бяга) срещу "Лесичово", загубен с 2:4. В този двубой Спасов отбелязва и двата гола за тима си, който се състезава в четвъртото ниво на футбола ни.

Малко след края на двубоя на Христо Спасов му е прилошало и той е припаднал в съблекалнята. Лекарят на мача от областните групи се е опитал да помогне, пристигнал е и екип на Спешна помощ. В крайна сметка футболистът е починал.

Спасов има мачове в Първа лига за "Локомотив" (Пд), където играе през 2012 г. Бивш играч на "Ботев" (Вр), "Спартак" (Пл), "Нафтекс", "Хебър", "Банско" и др.

Екипът на "Сега" изказва съболезнования на близките на Христо Спасов.

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Ключови думи:

Локомотив Пловдив, Ботев Враца

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