"Ботев" реши до почивката дербито на Пловдив

СПОРТАЛ Оформилият се като голмайстор на "Ботев" (Пд) този сезон Асен Чандъров ликува, след като е открил резултата в дербито срещу "Локомотив". Това беше петото му шампионатно попадение от началото на сезона.

"Ботев" (Пд) спечели с 2:0 градското дерби срещу "Локомотив" от IX кръг в Първа лига. Мачът на ст. "Христо Ботев" бе на практика решен още до почивката.

В 9-ата минута Асен Чандъров отбеляза петото си шампионатно попадение от началото на сезона, след като засече с глава центриране на Карлос Меоти. В 44-ата минута Мауро Родригес се възползва от несигурна намеса на вратаря на "Локомотив" Боян Милосавлиевич и удвои.

Намиращият се в криза "Локомотив" се опита да се върне в мача през втората част. Раян Лейтън шутира опасно и вратарят на "Ботев" Даниел Наумов спаси, при което топката се отби в напречната греда. В 60-ата минута главният рефер Никола Попов отсъди дузпа за "Локомотив" заради игра с ръка на Лукас Араужо, но след преглед с VAR отмени нарушението, тъй като прецени, че топката първо се е ударила в бедрото на бразилския халф на "жълто-черните". В 89-ата минута и Антон Фасе пропусна с глава за "Локомотив" от близко разстояние.

След края на мача се стигна до напрежение между футболистите на двата отбора. В един момент имаше и сбиване, като се наложи намеса на намиращите се наблизо полицаи.

В крайна сметка "черно-белите" записаха седма загуба от началото на сезона и 11-ти в класирането с 6 т. "Ботев" излезе на 6-о място с 13 т.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Ботев" (Пд) Станислав Генчев бе много щастлив след успеха: "Искам да благодаря на всички футболисти и феновете. Имаше периоди, в които изпитвахме затруднения, но това е нормално, тъй като "Локомотив" (Пловдив) е добър отбор. Успяхме да се преборим с психологическия ефект, че откакто е направен нашият нов стадион, никога не сме побеждавали "Локомотив" тук. Това е историческа първа победа на новия ни стадион. Много важно за нас беше да отбележим ранен гол, защото всички знаем, че "Локомотив" се отбранява много добре. Доста време работят с техния треньор. В най-подходящия момент отбелязахме и втори гол. Отборът, който днес желаеше повече, бе по-концентриран спечели мача. Винаги е приятно за един треньор, когато неговата работа дава резултат. Надявам се и в бъдеще да имаме успваемост, но не само от статични положения, а от игрови ситуации, които можехме да изиграем по-добре. Имаме и доста работа в дефанзивен план. Много лесно се създават положения пред нашата врата. Със сигурност това е най-сладката ми победа като треньор на "Ботев" (Пловдив)."

Колегата му от "Локомотив" Душан Косич коментира: "От две ситуации им позволихме да вкарат. Имахме шансове да се върнем, но късметът не бе на наша страна. Мога да кажа, че момчетата се опитваха до края, но някои решения не бяха най-добрите. Трябва да приемем случилото се, да вдигаме главите и да тренираме по-добре. Много съм доволен от играта на някои момчета. Трябва да мислим за себе си, а не да гледаме другите."