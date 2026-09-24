Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача в Лигата на нациите

Фейсбук/БФС В деня, в който стана ясно, че Ивайло Чочев отпада от лагера на националния отбор, той получи на специална церемония наградата си от анкетата "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26. Тя му беше връчена лично от президента на БФС Георги Иванов (вдясно).

Важен футболен национал отпадна от състава за предстоящите срещи от турнира Лига на нациите заради контузия. Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев е с болки в дясното коляно и след медицински преглед е преценено, че той няма да може да вземе участие в първите ни четири срещи от група 4 на Лига С в турнира.

33-годишният Чочев е един от основните футболисти в държавния ни тим. Той има до момента 51 мача и 4 гола за България. През последните два сезона (2024/25 и 2025/26) печели анкетата "Футболист на футболистите", която се организира между всички професионални футболисти в България.

Неговото отпадане е пореден удар за селекционера Александър Димитров, който няма да разчита още на контузените Кирил Десподов и Филип Кръстев, Фабиан Нюрнбергер, както и на изостаналия с подготовката защитник Петко Христов. Към момента Димитров не смята да вика друг играч на мястото на Чочев.

Мъжкият национален отбор на България започва участието си в новия сезон на надпреварата с домакинство срещу Люксембург в събота в Пловдив. Пак там на 29 септември е мачът с Естония. Първата сесия от мачове завършва с гостувания срещу Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).