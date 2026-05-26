Чочев взе приза "Футболист на футболистите" за сезона

Испанецът Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Днес, 12:36
Ивайло Чочев (вляво) вкара снощи победния гол за "Лудогорец" за 1:0 над ЦСКА, като това бе за него гол №17 от началото на първенството.

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и в нея гласуват всички играчи от Първа и Втора лига.

33-годишният Чочев спечели убедително анкетата за сезон 2025/2026, след като изигра най-силната година в кариерата си. Той изигра 57 официални мача за "Лудогорец" във всички турнири през сезона, в които вкара 20 гола и направи 5 асистенции. Той спечели званието "Футболист на футболистите" за втора поредна година, след като бе избран за №1 и през 2024/25.

Сега негови подгласници станаха шампионите с "Левски" Евертон Бала (който е и голмайстор на първенството с Мамаду Диало) и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на "Славия" Кристиян Балов. При треньорите №1 заслужено е испанецът Хулио Веласкес, който изведе "Левски" до първа шампионска титла от 17 години.

Състезателките от Женската футболна лига за 11-ти пореден път избраха най-добрата футболистка за сезона. Това е Моника Балиова ("Лудогорец"), а за треньор №1 бе обявена Диана Динева ("Локомотив", СтЗ), която печели отличието за втора поредна година.

 

ПРИЗЬОРИТЕ В АНКЕТАТА "ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ", СЕЗОН 2025/26

Най-добър футболист:

1. Ивайло Чочев ("Лудогорец")
2. Евертон Бала ("Левски")
3. Кристиан Димитров ("Левски")


Най-добър млад футболист:

1. Кристиян Балов ("Славия")
2. Петко Панайотов (ЦСКА)
3. Теодор Иванов (ЦСКА)

 
Най-добър треньор:

1. Хулио Веласкес ("Левски")
2. Христо Янев (ЦСКА)
3. Душан Косич ("Локомотив", Пд)

 

Най-добра футболистка:

1. Моника Балиова ("Лудогорец")
2. Полина Ръсина (НСА)
3. Рая Бонева ("Локомотив", СтЗ)

 

Най-добър треньор на Женското първенство:

1. Диана Динева ("Локомотив", СтЗ)
2. Валентина Господинова (НСА)
3. Христос Доков ("Лудогорец")

