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Интересът към Евроволей 2026 в София остана далеч от очакванията

Като се изключат мачовете на България, 15-хилядните трибуни на "Арена 8888" предимно пустееха

Днес, 08:02
Феновете на волейбола в София напълниха "Арена 8888" само за мачовете на България.
CEV
Феновете на волейбола в София напълниха "Арена 8888" само за мачовете на България.

В продължение на 14 дни София беше домакин на европейското първенство по волейбол за мъже. В столичната "Арена 8888" се изиграха цели 21 мача от 34-тото издание на шампионата на Стария континент - най-много сред всички дестинации на Евроволей 2026, организирано в седем града от четири държави: Италия, България, Румъния и Финландия.

Преди началото на турнира президентът на българската волейболна федерация (БФВ) Любомир Ганев обяви, че в най-голямата зала в нашата страна "се очакват общо над 120 000 фенове" и трибуните "ще бъдат пълни във всички мачове на България". Оптимистичната прогноза се сбъдна само във втората половина и остана доста далеч от първата.

Заявена пред европейската конфедерация (CEV) с капацитет 15 373 седящи места, "Арена 8888" наистина беше пълна за двубоите на "лъвовете" - пет в груповата фаза и един в елиминациите. Шестте срещи на българския национален отбор бяха изгледани на живо от 66 508 зрители, или средно по 11 085 на мач.

По официалните данни от CEV най-посетеният двубой на нашия тим е този срещу Полша (3:2) от последния ден в група B, на който са присъствали 13 186 души - което е и рекордната публика в цялата първа фаза на европейското сред всички съдомакини. Най-малка аудитория пък селекцията на Джанлоренцо Бленджини привлече в мача на откриването срещу Северна Македония (3:0) - 8892-ма фенове.

Извън срещите с участието на България обаче трибуните в съоръжението на 4-ти километър предимно пустееха. Сухите числа показват, че общият брой зрители в София е бил 86 026. Тоест, като се изключат двубоите на "трикольорите", останалите 15 срещи са били посетени от 19 518 запалянковци - или средно по 1301 на мач, под 10% от капацитета.

По ирония на съдбата, освен рекорда за най-много зрители, в София беше поставен и този за най-рехава публика на Евроволей 2026 - срещата между Северна Македония и Португалия (0:3) продаде цифром и словом 59 (петдесет и девет) билета. Общо в българската зала се изиграха четири от петте мача с най-слаба посещаемост на първенството.

Интересът към турнира в София се засили едва в прощалния ден от българското домакинство вчера. Двата 1/4-финала събраха общо 10 018 души - 2844 на Франция - Румъния (3:0) и 7174 на Полша - Германия (3:0). Впечатляващото количество публика вечерта може да се обясни и с големия брой предварително изкупени билети от български фенове, надявали се, че в този двубой ще гледат "лъвовете" вместо "маншафта".

По-нататък европейското първенство се настанява изцяло в Италия. В Торино днес ще се изиграят вторите два 1/4-финала, а в Милано в петък и събота са двата 1/2-финала, мачът за бронзовите медали и двубоят за континенталната титла.

Следващият досег на България с шампионата на Стария континент вероятно ще бъде след четири години. В края на миналата седмица от БФВ и Столична община обявиха съвместно, че София ще се кандидатира за домакин на Евроволей 2030.

 

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

1/8-финали

Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)
Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Белгия - Чехия 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)
Словения - Сърбия 3:0 (25:14, 25:13, 25:22)

Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)
Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)

1/4-финали

(А) Италия - Финландия 23.IX, Торино
(Б) Франция - Румъния 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

(В) Белгия - Словения 23.IX, Торино
(Г) Полша - Германия 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)

1/2-финали

(I) Победител А - Франция 25.IX, Милано
(II) Победител В - Полша 25.IX, Милано

Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано

Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано

 

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, БФВ, Любомир Ганев

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