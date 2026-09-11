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България лети все така високо на Евроволей 2026

Националите сразиха и Португалия с 3:0 пред екзалтираните фенове в "Арена 8888" в София

11 Септ. 2026Обновена
Българският посрещач Денислав Бърдаров се засилва да изпълни сервис с отскок в мача срещу Португалия.
CEV
Българският посрещач Денислав Бърдаров се засилва да изпълни сервис с отскок в мача срещу Португалия.

Волейболният национален отбор на България постигна втора убедителна победа на европейското първенство за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Пред близо 11 000 въодушевени зрители в зала "Арена 8888" в София избраниците на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини разгромиха тима на Поругалия с 3:0 (18, 18, 20).

Така "лъвовете" все още не са позволили на съперниците си да отбележат повече от 20 т. в един гейм. В първия си мач от група В световните вицешампиони сразиха Северна Македония с 25:17, 25:19, 25:18.

Тази вечер най-резултатен отново стана Александър Николов със 17 т. (2 аса, 1 блок), като той се оказа и единственият в нашия състав с двуцифрен актив. Мартин Атанасов добави 9 т. (2 аса, 2 блока), а Денислав Бърдаров допринесе с 8 т. (2 блока) за успеха.

За иберийците в топ реализатор се превърна Андре Перейра с 13 т. (1 блок). Лоуренсо Гарсия Мартинс завърши с 9 т. (2 аса, 1 блок), а Алешандре Ферейра отбеляза 6 т.

Highlights | Portugal vs. Bulgaria | CEV Enel EuroVolley 2026 | Men
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С пълен актив от 6 т. (2-0) и перфектна геймова разлика от 6:0 българските волейболисти оглавиха временното класиране, изпреварвайки отбора на Украйна, който също е с две победи от два мача, но с един загубен гейм. Утре двата тима излизат един срещу друг от 19:00 ч.

"Не знам дали беше по-лесно или по-трудно. Важното е, че взехме трите точки - коментира разпределителят на България Симеон Николов. - Утре вдигаме нивото, съперниците стават по-тежки. Със сигурност ни очаква по-труден мач с Украйна. Те са по-силен отбор от Северна Македония и Португалия."

"Мисля, че беше по-добре от първия мач. Отново стартирахме малко по-бавно, иска ми се още от първата точка да тръгваме с пълна газ - сподели пък капитанът Алекс Грозданов. - Много съм доволен. Две много важни победи. Важното е, че успяхме да съхраним енергия за утрешния мач, който ще бъде по-тежък."

"Готови сме, излизаме срещу отбора на Украйна. Знаем, че това е пряк съперник за първите места в групата - посочи Александър Николов. - Смятам, че ще е равностоен мач и ще ни трябва пълна подкрепа от публиката отново. Излишно е да казвам колко много ни зарежда публиката. Уникално е пред родна публика в тази зала. Със сигурност ни помага страшно много, а дори не се е наложило да викне истински залата, тъй като не е имало завързан гейм. Сигурен съм, че утре ще има такъв, и когато се случи, ще се чуе истинският рев на залата."

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, Джанлоренцо Бленджини

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