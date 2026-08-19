1/8-финал е програма минимум за волейболистките на Евро 2026

БФВ Капитанът Жана Тодорова (вдясно) позира с пет от дебютантките на европейско първенство преди заминаването на женския национален отбор за Чехия.

Излизане от групата на европейското първенство в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция е първата цел на женския национален отбор на България. Това обяви селекционерът Марчело Абонданца на заминаване.

Тимът ни ще играе в група В в чешкия град Бърно срещу отборите на домакина Чехия, Украйна, Австрия, Сърбия и Гърция. След мачове всеки срещу всеки първите четири в крайното класиране ще продължат към 1/8-финалите.

"Мисля, че по-добра атмосфера не сме имали досега - каза италианският ни треньор на летище "Васил Левски" в София. - Отборът ни е млад. Само две състезателки са участвали на европейско първенство. Ще бъда доволен, ако успеем да минем груповата фаза."

Абонданца обяви окончателния състав от 14 волейболистки за Евро 2026 в деня на отпътуването. Единствените в списъка с предишен опит в шампионата на Стария континент са либерото и капитан Жана Тодорова с три участия (2017, 2019, 2021) и посрещачът Александра Миланова с две (2019, 2021).

"Отпадането от Лигата на нациите беше много неприятно, но в никакъв случай не е понижило духа в отбора ни - коментира диагоналът Микаела Стоянова, която е една от 12-те български дебютантки на форума. - Искаме да излезем от групата. Много е важно да спечелим първия си мач."

Участието на националките ни на европейското започва в петък (21 август) от 18:00 ч. наше време срещу Украйна. Следващите двубои са срещу Гърция (23 август), Сърбия (24 август), Австрия (26 август) и Чехия (27 август). У нас мачовете на българския отбор ще се излъчват по bTV Acion и Max One.

СЪСТАВЪТ ЗА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

Разпределители : Лора Славчева, Маргарита Гунчева;

Диагонали : Микаела Стоянова, Ива Дудова;

Посрещачи : Александра Миланова, Моника Кръстева, Цветелина Илиева, Емилета Рачева;

Центрове : Елена Коларова, Боряна Ангелова, Кая Николова, Мария Кривошийска;