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От домакините само България не влезе в Топ 8 на Евроволей 2026

Франция - Румъния и Полша - Германия ще са прощалните мачове в София

Днес, 09:10
Кристиан-Даниел Кицигой (№99) ще осигури единствената българска нишка на 1/4-финалите от Евроволей 2026.
CEV
Кристиан-Даниел Кицигой (№99) ще осигури единствената българска нишка на 1/4-финалите от Евроволей 2026.

България се оказа единственият от домакините на европейското първенство по волейбол, който не се класира за 1/4-финалите. Страната ни е съорганизатор на 34-тия шампионат на Стария континент за мъже заедно с Италия, Финландия и Румъния, като всички те преодоляха първия кръг на директните елиминации и влязоха в Топ 8.

Най-голямата изненада сътвори отборът на северната ни съседка, който на 1/8-финалите отстрани Украйна, при това с категоричен успех с 3:0 (22, 21, 28) в "Арена 8888" в София. Румънците ще изиграят и още един мач в столичната ни зала - срещу Франция, чийто тим се справи безпроблемно с Португалия, също с 3:0 (21, 22, 21).

Всъщност участието на Румъния в следващата фаза осигурява и поне частично българско присъствие на 1/4-финалите. Основен играч в състава на комшиите ни е Кристиан-Даниел Кицигой, син на бившата волейболистка на ЦСКА и националния отбор Радостина Рангелова-Кицигой (б. а. - изписвана погрешно преди години у нас и като Цитигой) и бившия румънски национал Кристиан Кицигой.

21-годишният Кицигой-младши играе като посрещач и завърши втори по резултатност при успеха над украинците, отбелязвайки 11 т., включително забележителните 6 аса. С по-голям принос от него се отличи само диагоналът Александру Раца с 16 т., всичките от атака.

Highlights | Ukraine vs. Romania | CEV Enel EuroVolley 2026 Men | Eight Finals
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Румънците засега са единственият отбор, който завърши на трето или четвърто място в груповата фаза, но въпреки това успя да се класира напред в елиминациите. Българските "лъвове" също имаха такъв шанс, но допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 гейма срещу Германия и приключиха участие на 1/8-финалите.

Така мачовете Франция - Румъния и Полша - Германия ще бъдат прощалните от домакинството на България на Евроволей 2026. Двата софийски 1/4-финала ще се играят във вторник (22 септември) съответно от 16:00 и 19:00 ч. в "Арена 8888", след което турнирът ще се пренесе изцяло на италианска територия за Финалната четворка в "Уинпол Форум" в Милано (25-26 септември).

Последните два 1/8-финала са днес в Торино. След тяхното приключване ще стане ясно на кое място завършва България в крайното класиране на европейското първенство.

 

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

1/8-финали

(1) Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)
(2) Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

(3) Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
(4) Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

(5) Белгия - Чехия 21.IX, Торино
(6) Словения - Сърбия 21.IX, Торино

(7) Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)
(8) Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)

1/4-финали

(А) Италия - Финландия 23.IX, Торино
(Б) Франция - Румъния 22.IX, София

(В) Победител 5 - Победител 6 23.IX, Торино
(Г) Полша - Германия 22.IX, София

1/2-финали

(I) Победител А - Победител Б 25.IX, Милано
(II) Победител В - Победител Г 25.IX, Милано

Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано

Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано

 

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026

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