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Григор Димитров даде победен тон за Купа "Дейвис"

Дания и България ще продължат в събота при резултат 1-1

18 Септ. 2026Обновена
Капитанът Валентин Димов и избраниците му Григор Димитров, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев и Александър Донски (от ляво на дясно) позират прегърнати след жребия в Копенхаген в четвъртък.
БФТенис
Капитанът Валентин Димов и избраниците му Григор Димитров, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев и Александър Донски (от ляво на дясно) позират прегърнати след жребия в Копенхаген в четвъртък.

Григор Димитров се завърна победоносно в националния отбор на България за Купа "Дейвис". Първата ни ракета (№128 в света) надигра Елмер Мьолер (№174) с 6:7 (2), 6:3, 6:4 в откриващата среща от гостуването на "трикольорите" срещу Дания в Световна група I на отборното първенство по тенис за мъжки тимове.

За най-добрия български тенисист в историята това беше първи мач в отборния турнир от над 11 години. Последното му участие беше на 18 юли 2015 г. в срещата на двойки от двубоя между България и Люксембург на 1/4-финалите в Група II на зона "Европа-Африка", в която Димитров и Димитър Кутровски се наложиха над Жил Кремер и Мике Шайдвайлер с 6:3, 6:4, 6:4 и подпечатаха крайния успех за тима ни като гост във Великото херцогство. Последният мач на Григор на сингъл за националния отбор пък беше ден по-рано - 6:1, 6:2, 6:4 срещу Кремер.

Общият баланс на 35-годишния хасковлия за Купа "Дейвис" вече е 21 победи и 4 загуби, от които 17 успеха и 1 поражение в срещите поединично и съответно 4-3 в тези на каре. За настоящото гостуване в Копенхаген капитанът Валентин Димов не планира да използва Димитров на двойки. Следващият мач на Григор трябва да е утре срещу звездата на домакините Холгер Руне.

Във втория сингъл днес на твърдия корт в зала "Роял Стейдж" в предградието Хилерьод един срещу друг излязоха Руне (понастоящем №144 в ранглистата) и нашият втори избор Илиян Радулов (№596). Лидерът на домакините се наложи с 6:3, 63 и изравни общия резултат на 1-1 победи.

Съботният втори ден от мача ще стартира с двубоя на каре, за който са заявени Александър Донски (№82 на двойки) и Пьотр Нестеров (№301 на сингъл) срещу Аугуст Холмгрен (№241) и Карл Емил Овербек (№289). След това са насрочени ответните сингли: Димитров - Руне и Радулов - Мьолер.

Крайният победител в двубоя между Дания и България ще се класира за квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през 2027 г. Загубилият пък ще играе плейоф за оставане в Световна група I от отборния шампионат на планетата за мъже, също през февруари догодина.

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Ключови думи:

Купа Дейвис, Григор Димитров, Илиян Радулов, Холгер Руне, Елмер Мьолер

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