Григор Димитров разгроми италианец на US Open

Григор Димитров постигна експресна победа в първия си мач от квалификациите за US Open.

На корт №17 в Ню Йорк най-добрият ни тенисист (№137 в света) разгроми само за 52 минути италианеца Лоренцо Джустино (№201) с 6:0, 6:3, срещу когото досега не беше играл.

35-годишният българин не остави абсолютно никакви илюзии на съперника си, като направи двойно повече точки от него (53:27), вкара 19 уинъра (4 на Джустино) и 5 аса (1 на съперника) и бе с по-добри показатели във всички елементи.

След тази рутинна победа Димитров ще се изправи във II кръг на квалификациите срещу Тимофей Скатов (№205), елиминирал с 6:2, 6:4 белгиеца Жил Байи. Досега Григор е изиграл един официален мач на ниво ATP с 25-годишния представител на Казахстан - победа с 6:0, 6:3, 6:2 в I кръг на "Ролан Гарос" през 2023 г.

При дебюта си на US Open при жените първата ни ракета Елизара Янева (№166 в света) пък отстъпи още на старта на квалификациите пред чехкинята Луцие Хавличкова (№225) с 2:6, 5:7.

Янева поведе с 2:1 в I сет, но загуби следващите пет гейма. Във втората част тя два пъти върна пробиви до 4:4, а при 5:4 пропусна три сетбола при сервис на Хавличкова и загуби три поредни гейма до края.

19-годишната българка бе надиграна по повечето основни показатели от 2 г. по-голямата си съперничка, макар да е понапред в ранкинга. Янева извади по-точен първи сервис (63% срещу 57% на съперничката) и направи по-малко непредизвикани грешки (12:18). Във всичко останало Хавличкова се представи по-добре: тя направи 25 печеливши удара при едва 7 на българката; спечели 50% от точките за пробив (5/10) срещу 25% на Янева (2/8). отигра добре 73% от топките на мрежата (50% на Елизара); и спечели повече точки от нея и на първи, и на втори сервис.