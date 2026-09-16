Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"

Илиян Радулов ще излезе срещу звездата Холгер Руне във втория сингъл

Днес, 13:04
Срещата между двата тима ще се проведе в петък и събота в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в копенхагенското предградие Хилерьод.
БФТенис
Срещата между двата тима ще се проведе в петък и събота в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в копенхагенското предградие Хилерьод.

Голямото завръщане на Григор Димитров в турнира за Купа "Дейвис" ще даде начало на мача между Дания и България от Световна група I в Копенхаген. Това реши жребият, изтеглен днес лично от президента на българската федерация по тенис Иван Тиков.

Той беше специален гост на церемонията в датската столица и отреди първата ни ракета (№128 в света) да излезе в откриващия двубой на сингъл срещу втория избор на домакините Елмер Мьолер (№174). След това на корта един срещу друг ще се изправят звездата на датчаните Холгер Руне (№144) и нашият талант Илиян Радулов (№596).

Срещата между двата тима ще се проведе на 18 и 19 септември в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в предградието Хилерьод. В петък мачовете ще започнат в 17:00 ч. българско време, а в събота - от 13:00 ч. У нас двубоите ще бъдат излъчвани паралелно по две телевизии - bTV Action и "Диема" (в събота е предвидено пряко предаване и по bTV).

Вторият ден ще стартира с двубоя на каре, за който са заявени Александър Донски (№82 на двойки) и Пьотр Нестеров (№301 на сингъл) срещу Аугуст Холмгрен (№241) и Карл Емил Овербек (№289). След това са насрочени ответните сингли, в които трябва да се срещнат Димитров - Руне и Радулов - Мьолер.

Независимо от резултата, трябва да се изиграят минимум четири от предвидените общо пет мача, дори и някой от двата тима да поведе с 3-0. Всички отделни срещи са в класическия формат "2 от 3" сета.

Крайният победител в двубоя ще се класира за квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през 2027 г. Загубилият пък ще играе плейоф за оставане в Световна група I от отборния шампионат на планетата за мъже.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Купа Дейвис, Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза
08 Септ. 2026

Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк
01 Септ. 2026

Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open
29 Авг. 2026

Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open
27 Авг. 2026

Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open
26 Авг. 2026

Григор Димитров разгроми италианец на US Open
25 Авг. 2026

Григор Димитров започва срещу италианец в пресявките за US Open
24 Авг. 2026

US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров
19 Авг. 2026

Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати
14 Авг. 2026

Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати
12 Авг. 2026

Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата
31 Юли 2026

Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико
28 Юли 2026

Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"
26 Юли 2026

Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал
15 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки