Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"

БФТенис Срещата между двата тима ще се проведе в петък и събота в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в копенхагенското предградие Хилерьод.

Голямото завръщане на Григор Димитров в турнира за Купа "Дейвис" ще даде начало на мача между Дания и България от Световна група I в Копенхаген. Това реши жребият, изтеглен днес лично от президента на българската федерация по тенис Иван Тиков.

Той беше специален гост на церемонията в датската столица и отреди първата ни ракета (№128 в света) да излезе в откриващия двубой на сингъл срещу втория избор на домакините Елмер Мьолер (№174). След това на корта един срещу друг ще се изправят звездата на датчаните Холгер Руне (№144) и нашият талант Илиян Радулов (№596).

Срещата между двата тима ще се проведе на 18 и 19 септември в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в предградието Хилерьод. В петък мачовете ще започнат в 17:00 ч. българско време, а в събота - от 13:00 ч. У нас двубоите ще бъдат излъчвани паралелно по две телевизии - bTV Action и "Диема" (в събота е предвидено пряко предаване и по bTV).

Вторият ден ще стартира с двубоя на каре, за който са заявени Александър Донски (№82 на двойки) и Пьотр Нестеров (№301 на сингъл) срещу Аугуст Холмгрен (№241) и Карл Емил Овербек (№289). След това са насрочени ответните сингли, в които трябва да се срещнат Димитров - Руне и Радулов - Мьолер.

Независимо от резултата, трябва да се изиграят минимум четири от предвидените общо пет мача, дори и някой от двата тима да поведе с 3-0. Всички отделни срещи са в класическия формат "2 от 3" сета.

Крайният победител в двубоя ще се класира за квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през 2027 г. Загубилият пък ще играе плейоф за оставане в Световна група I от отборния шампионат на планетата за мъже.