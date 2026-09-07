Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза

ЕПА/БГНЕС Изобщо за последен път Григор Димитров е носил националния екип на България през януари 2023 г., когато благодарение на него страната ни участва в дебютното издание на турнира за смесени отбори "Юнайтед къп" в Австралия.

Григор Димитров ще бъде част от мъжкия национален отбор на България по тенис за първи път от 11 години. Новината потвърди официално капитанът на тима Валентин Димов, който обяви пред bTV, че първата ни ракета (№137 в света) ще поведе състава в мача срещу Дания от Световна група I на турнира за Купа "Дейвис".

Отборът ни ще гостува в Копенхаген на 18-19 септември, като двубоят ще се играе в 3-хилядната зала "Роял Стейдж" в столичното предградие Хилерьод. По избор на домакините кортът ще бъде с твърда настилка.

Победителят от мача ще се класира за квалификациите за Финалите на световното отборно първенство за мъже през 2027 г. Загубилият ще играе идния февруари за оставане във второто ниво на глобалната надпревара. България и Дания са се срещали само веднъж в историята на вековния турнир - през 1982 г., когато тимът ни отстъпва с 1-4 победи в Пловдив.

Участието на Димитров ще е първо за него в Купа "Дейвис" от 2015 г. Последният му мач за националния отбор беше срещу Люксембург в Група II на зона "Европа/Африка", когато той помогна за победата с 5-0 като гост и така си подсигури квотата за олимпийските игри в Рио 2016. Григор има общо 16 победи и 1 загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в световния турнир.

Останалата част от отбора ще бъде обявена днес на пресконференция от 15:00 ч. в хотел "Ийст Плаза" в София. Вече се знае, че Димов ще включи в състава още Александър Донски (№90 на двойки), Пьотр Нестеров (№301 на сингъл), Илиян Радулов (№603) и Александър Василев (№623). Юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№530) също ще пътува за Дания, но като резерва.

Очаква се тимът на датчаните да бъде подсилен от най-голямата си звезда Холгер Руне. Бившият №4 в света (понастоящем 133-ти) вероятно ще направи дългоочакваното си завръщане на корта след контузия именно в сблъсъка с България. Скандинавците разполагат с още двама представители в Топ 300 на ранглистата - Елмер Мьолер (№170) и Аугуст Холмгрен (№247).