Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open

Григор Димитров ще започне 15-ото си участие в основната схема на US Open срещу австралиеца Алексей Попирин. Това отсъди разпределението на играчите от квалификациите.

35-годишният българин, полуфиналист от 2019 г., трябваше да мине през пресявките, след като не получи "уайлд кард". 137-ият в ранглистата Димитров победи в два сета Лоренцо Джустино (Ит) и Тимофей Скатов (Каз), а последният му съперник - Ото Виртанен (Фин) се отказа преди мача заради контузия.

27-годишният Попирин, макар да е №130 в света, получи "уалд кард" и започна директно от схемата. Срещу него Григор е изиграл общо 4 официални мача, като балансът е 2-2. Последният бе на "Мастърс 1000" в Шанхай през 2024 г., когато българинът спечели със 7:6 (5), 6:2. Преди това Попирин бе в серия от две поредни победи (2021 и 2024 г.), а първият им двубой - в Мелбърн през 2021 г., също бе спечелен от Димитров.

Единият от мачовете им бе именно на US Open, във II кръг преди 5 години. Тогава Попирин поведе със 7:6 (4), 7:6 (4) и 4:0, преди българинът да се откаже.

Ако Григор Димитров спечели за трети път срещу австралиеца, съперник във II кръг ще му е Яник Ханфман (Гер) или поставеният под №25 Алехандро Табило (Чили).

Мачът Димитров-Попирин не е в програмата нито за днес, нито за утре, което означава, че най-вероятно ще се изиграе в понеделник.