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Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open

Последният му съперник в квалификациите не се яви за мача

Днес, 21:00
Григор Димитров
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров

Григор Димитров влезе в основната схема на US Open без игра, защото съперникът му в последния, III кръг от квалификациите - финландецът Ото Виртанен не се яви за мача заради контузия.

Така 35-годишната ни първа ракета, който пропадна до №137 в световната ранглиста, влезе за 15-и път в основния турнир на Откритото първенство на САЩ, в което през 2019 г. бе полуфиналист. Миналата година Димитров не можа да участва в Ню Йорк заради разкъсването на гръден мускул от мача на "Уимбълдън" с Яник Синер и така прекъсна серията си от 58 поредни турнира в Големия шлем. Тази пък му се наложи да мине през квалификации, защото е с много нисък ранкинг.

Въпреки това той постигна две чисти победи - в два сета над Лоренцо Джустино (Ит) и Тимофей Скатов (Каз), а днес Виртанен не излезе на корта. 

Това ще е и 62-о участие на Димитров основна схема на турнир от Големия шлем. По-късно тази нощ, след края на квалификациите, всички класирали се ще ще бъдат разпределени и ще стане известен съперникът му в I кръг.

До момента Григор е спечелил 30 точки за световната ранглиста. Всеки преминат кръг също ще добавя към актива му, защото той няма да защитава точки от миналата година, когато не игра.

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Ключови думи:

US Open, Григор Димитров

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