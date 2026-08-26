Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open

bTV Action/скрийншот Григор Димитров си поема въздух след отиграване по време на днешния двубой срещу Тимофей Скатов.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров преодоля и второто си препятствие по пътя към основната схема на US Open. 35-годишният Димитров, който е №137 в света спечели в два сета 7:6(5), 6:4 срещу казахстанеца Тимофей Скатов (№201). Това бе втори успех за българина в двата мача помежду им след победата в 3 сета в I кръг на "Ролан Гарос" през 2023 г.

И днес роденият в Хасково наш тенисист не срещна големи затруднения. Проблемът му в първия сет бе, че не постигна пробив и се стигна до тайбрек, който взе със 7:5 след късен минипробив.

Във втория сет Димитров влезе в ритъм и реализира брейк за 3:1, с което си улесни задачата и затвори безпроблемно мача срещу третата ракета на Казахстан. Българинът записа 17 аса в мача срещу само 4 за Скатов, а също 42 печеливши удара срещу 14 за казахстанеца.

Така, за първи път в кариерата си, Григор Димитров ще играе в третия, последен кръг на квалификациите, след като при единственото си друго участие в пресявките - през 2009 г., отпадна във втория кръг от Томас Белучи. Последваха 14 поредни години от 2011 г., през които неизменно бе в основната схема.

Сега съперник на последното препятствие ще бъде финландецът Ото Виртанен (№108). Двамата до момента не са играли един срещу друг.