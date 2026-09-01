Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк

Преминалият успешно през три кръга квалификации Григор Димитров отпадна на старта на основната схема в Откритото първенство на САЩ по тенис. В I кръг в Ню Йорк първата ракета на България (№137 в света) отстъпи с 6:3, 3:6, 2:6, 4:6 пред австралиеца Алексей Попирин (№130 в ранглистата).

До обрата се стигна след продължително прекъсване заради пороен дъжд, дошло при 2:2 гейма в третата част. При завръщането на корта след едночасова пауза 35-годишният Григор изглеждаше тотално разконцентриран и загуби шест поредни и общо 9 от следващите 10 гейма, за да изостане с 1-2 сета и 1:5 в четвъртия.

В края ветеранът от Хасково опита героично завръщане в мача, като успя да върне единия пробив. Попирин обаче се възползва от втората си възможност да затвори двубоя на свой сервис и го направи с първия си мачбол след 2:35 ч. игрово време и общо три часа и половина на корта.

Popyrin d. Dimitrov 3-6 6-3 6-2 6-4 at US Open



Grigor goes out in the 1st round after having to qualify to be here.



Alexei lost in the 1st round of every Slam this year before this win.



Much needed boost for him.



🇦🇺 pic.twitter.com/u14IX0LAwr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 1 септември 2026 г.

Освен че загуби ритъма си, след прекъсването изглеждаше, че Димитров се бори и с поредния физически проблем. От движението му по игрището личеше, че той изпитва дискомфорт в областта на гърба.

Най-добрият ни тенисист завърши двубоя с цели 14 двойни грешки и направи 9 аса срещу 11 директни точки и 2 двойни грешки за австралиеца. Общо българинът реализира 34 печеливши удара при 37 непредизвикани грешки, докато опонентът му пласира 33 уинъра при 25 непредизвикани.

През миналата година по това време Григор Димитров лекуваше тежко разкъсване в гръдната мускулатура и пропусна US Open, затова и този сезон нямаше да защитава точки от последния за годината турнир в Големия шлем. Със спечелените нови 40 пункта от успешното преодоляване на пресявките той се изкачва с 9 позиции в класирането на живо до 128-о място.

Все пак до края на надпреварата във "Флашинг Медоус" бившият №3 може да бъде изпреварен от редица тенисисти, включително Алексей Попирин. Във II кръг той ще се изправи срещу чилиеца Алехандро Табило.