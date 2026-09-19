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"Маншафтът" смълча 12 000 в София - България е аут от Евроволей 2026

Световните вицешампиони допуснаха обрат от 2:0 гейма и останаха извън Топ 8 на континента

19 Септ. 2026Обновена
Разпределителят Симеон Николов и използваният като диагонал Александър Николов за пореден път теглеха българския национален отбор, но от един момент нататък комбинациите между двамата братя станаха лесно предвидими за германския тим.
CEV
Разпределителят Симеон Николов и използваният като диагонал Александър Николов за пореден път теглеха българския национален отбор, но от един момент нататък комбинациите между двамата братя станаха лесно предвидими за германския тим.

Мъжкият национален отбор приключи по болезнен начин участието си на европейското първенство по волейбол, на което България е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Пред над 12 000 зрители в зала "Арена 8888" в София селекцията на италианския ни треньор Джанлоренцо Бленджини допусна тежък обрат с 2:3 (21, 21, -19, -23, -12) срещу Германия и отпадна на 1/8-финалите.

Началото на мача по нищо не предвещаваше горчивата развръзка за "лъвовете". Световните вицешампиони от Мондиал 2025 влязоха вихрено в двубоя и спечелиха безапелационно първите два гейма.

Подкрепяни бурно от пълните трибуни, волейболистите ни изглеждаха устремени към убедителна победа, но сякаш твърде рано повярваха, че са пречупили Бундестима. Вместо това "маншафтът" за пореден път доказа максимата за германската непримиримост и в крайна сметка успя да смълчи ентусиазираните фенове и да попари амбициите на тима ни за място в Топ 8 на Евроволей 2026.

От началото на третия гейм нататък грешките изчезнаха от играта на Германия и започнаха да изобилстват в тази на България. Разконцентрирано изпълнение на сервис, лош ритъм и лесно предвидима дистрибуция от разпределителя Симеон Николов доведоха до тотален психологически срив в полето ни. И обратното - наляха самочувствие от другата страна на мрежата.

За пореден път Александър Николов опита да поеме цялата отговорност в най-завързаните моменти и отново завърши като топреализатор в двубоя с 23 т. (5 аса, 1 блок). С двуцифрен актив в нашия отбор приключиха също Аспарух Аспарухов с 13 т. (1 ас, 1 блок) и капитанът Алекс Грозданов с 10 т. (1 ас, 4 блока).

Трима бяха и германците, които отбелязаха по над 10. С най-голям принос за успеха беше Ерик Рьорс с 20 т. (3 аса, 3 блока), Антон Бреме добави 14 т. (3 аса), а Тобиас Кристиан Бранд се отличи с 13 т. (1 ас, 2 блока).

Highlights | Germany vs. Bulgaria | CEV Enel EuroVolley 2026 Men
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"Германия победи заслужено. Страшно много грешки направихме, не само на сервис, във всеки елемент - обобщи представянето на тима Александър Николов. - Аз лично се поизморих. Забивам и по-голям брой топки от другите момчета, но това даже не искам и да го коментирам, защото не смятам, че това е проблемът. Не смятам, че физически беше умората, липсваше малко агресия. Тръгнахме добре и липсваше малко агресия да се затвори мачът, това е."

"Може би след втория гейм сервисът, който вкараха, беше страхотен и успя да ни разклати. Оттам се получиха и други затруднения, но основно е това - посочи пък капитанът Алекс Грозданов. - Смятам, че се бяхме подготвили добре тактически, но нещо не се получи накрая. Искам да поздравя всички, които бяха в залата. Това е нещо невероятно, което ние изживяхме. Опитът, който ни даде, да играем пред родна публика с този заряд, не се е случвало от години на националния отбор. Това е най-голямото позитивно нещо, което успяхме да извлечем. Надявам се, колкото можахме, да сме зарадвали публиката. Да има деца, в които сме запалили огъня. Мотивацията ни започва отсега да покажем по-добра игра следващото лято."

На 1/4-финалите Германия ще срещне европейския шампион Полша, който по-рано днес мина с лекота през състава на Латвия - 3:0 (17, 16, 16). Двубоят ще бъде във вторник (22 септември), когато е последният ден от домакинството на София в шампионата на Стария континент. След това най-добрите четири отбора ще се съберат за 1/2-финалите и финала в Италия.

Само година след като завърши на второ място в света, България пък се оказа извън челната осмица на Европа. Точната ни позиция в крайното класиране ще стане ясна след приключването на всички 1/8-финали.

 

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

1/8-финали

(1) Италия - Дания 20.IX, Торино
(2) Финландия - Гърция 20.IX, Торино

(3) Франция - Португалия 20.IX, София
(4) Украйна - Румъния 20.IX, София

(5) Белгия - Чехия 21.IX, Торино
(6) Словения - Сърбия 21.IX, Торино

(7) Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)
(8) Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)

1/4-финали

(А) Победител 1 - Победител 2 23.IX, Торино
(Б) Победител 3 - Победител 4 22.IX, София

(В) Победител 5 - Победител 6 23.IX, Торино
(Г) Полша - Германия 22.IX, София

1/2-финали

(I) Победител А - Победител Б 25.IX, Милано
(II) Победител В - Победител Г 25.IX, Милано

Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано

Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано

 

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, Джанлоренцо Бленджини

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