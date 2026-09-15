Само разгром над Полша ще размине националите с Бундестима

Мъжкият национален отбор по волейбол се нуждае от убедителна победа над фаворита Полша, за да завърши на второ място в група В на Евро 2026 и да избегне много тежък противник още на 1/8-финалите от шампионата на Стария континент. Това стана ясно, след като "дружина полска" си гарантира първата позиция в българския поток от първенството, което се провежда паралелно в България, Италия, Финландия и Румъния.

В предпоследния ден от груповата фаза в зала "Арена 8888" в София поляците разгромиха досегашния лидер Украйна с 3:0 (20, 13, 22) пред 1314 зрители по трибуните. Така действащият европейски шампион записа четвърта поредна победа и събра максималните 12 т., като все още не е загубил гейм от началото на турнира (12:0).

Украинците слязоха на второ място с финален актив от 4 успеха и 1 поражение, с 12 т. и геймова разлика 12:5. Българският тим пък е трети с 3-1, 9 т. и 10:4 гейма. Което значи, че единствено разгром с 3:0 или 3:1 над "дружина полска" ще изкачи "лъвовете" пред Украйна в крайното класиране. Мачът на истината за България е утре (16 септември) от 19:00 ч.

При всяко друго развитие волейболистите ни ще останат на трето място в група В и на 1/8-финалите ще се изправят срещу втория от група D в румънския град Клуж-Напока. А това ще бъде отборът на Германия, който тази вечер загуби последния си мач с 0:3 (-21, -17, -19) срещу Франция.

"Петлите" събраха максималните 12 т. (4-0) и предсрочно спечелиха потока, тъй като "маншафтът" приключва с 11 т. (4-1), а домакините от Румъния с актив от 7 т. (2-2) са непоклатими на трета позиция, независимо от изхода на последния им двубой с французите утре. За четвъртото място в директен сблъсък ще излязат Турция (1-3, 3 т.) и Латвия (1-3, 3 т.), като победителят ще се изправи срещу Полша на 1/8-финалите в София.

Ако постигне необходимия героичен резултат срещу поляците, тимът на България ще срещне румънците в първия кръг на директните елиминации. Независимо срещу кой съперник - Бундестима или северните ни съседи, 1/8-финалът с участието на "лъвовете" ще се играе в събота (19 септември) от 19:00 ч., обявиха организаторите на Евроволей 2026.