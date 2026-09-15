Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Само разгром над Полша ще размине националите с Бундестима

"Дружина полска" си осигури 1-во място в българската група от Евроволей 2026 преди мача с "лъвовете"

15 Септ. 2026
Колоритен полски запалянко празнува възторжено поредната точка срещу тима на Украйна в "Арена 8888".
CEV
Колоритен полски запалянко празнува възторжено поредната точка срещу тима на Украйна в "Арена 8888".

Мъжкият национален отбор по волейбол се нуждае от убедителна победа над фаворита Полша, за да завърши на второ място в група В на Евро 2026 и да избегне много тежък противник още на 1/8-финалите от шампионата на Стария континент. Това стана ясно, след като "дружина полска" си гарантира първата позиция в българския поток от първенството, което се провежда паралелно в България, Италия, Финландия и Румъния.

В предпоследния ден от груповата фаза в зала "Арена 8888" в София поляците разгромиха досегашния лидер Украйна с 3:0 (20, 13, 22) пред 1314 зрители по трибуните. Така действащият европейски шампион записа четвърта поредна победа и събра максималните 12 т., като все още не е загубил гейм от началото на турнира (12:0).

Highlights | Poland vs. Ukraine | CEV Enel EuroVolley 2026 | Men
#volleyball #europeanvolleyball #EuroVolleyWJoin this channel to get access to perks:https://link.cev.eu/YouTubeMembershipsWatch every match live & on-demand...
YouTube

Украинците слязоха на второ място с финален актив от 4 успеха и 1 поражение, с 12 т. и геймова разлика 12:5. Българският тим пък е трети с 3-1, 9 т. и 10:4 гейма. Което значи, че единствено разгром с 3:0 или 3:1 над "дружина полска" ще изкачи "лъвовете" пред Украйна в крайното класиране. Мачът на истината за България е утре (16 септември) от 19:00 ч.

При всяко друго развитие волейболистите ни ще останат на трето място в група В и на 1/8-финалите ще се изправят срещу втория от група D в румънския град Клуж-Напока. А това ще бъде отборът на Германия, който тази вечер загуби последния си мач с 0:3 (-21, -17, -19) срещу Франция.

Highlights | France vs. Germany | CEV Enel EuroVolley 2026 | Men
#volleyball #europeanvolleyball #EuroVolleyWJoin this channel to get access to perks:https://link.cev.eu/YouTubeMembershipsWatch every match live & on-demand...
YouTube

"Петлите" събраха максималните 12 т. (4-0) и предсрочно спечелиха потока, тъй като "маншафтът" приключва с 11 т. (4-1), а домакините от Румъния с актив от 7 т. (2-2) са непоклатими на трета позиция, независимо от изхода на последния им двубой с французите утре. За четвъртото място в директен сблъсък ще излязат Турция (1-3, 3 т.) и Латвия (1-3, 3 т.), като победителят ще се изправи срещу Полша на 1/8-финалите в София.

Ако постигне необходимия героичен резултат срещу поляците, тимът на България ще срещне румънците в първия кръг на директните елиминации. Независимо срещу кой съперник - Бундестима или северните ни съседи, 1/8-финалът с участието на "лъвовете" ще се играе в събота (19 септември) от 19:00 ч., обявиха организаторите на Евроволей 2026.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026

Още новини по темата

България си гарантира 1/8-финал на Евроволей 2026
14 Септ. 2026

Волейболистите не издържаха първия сериозен тест на Евро 2026
12 Септ. 2026

България лети все така високо на Евроволей 2026
11 Септ. 2026

Волейболистите дадоха мечтания старт за България на Евро 2026
09 Септ. 2026

Две телевизии ще излъчват Евроволей 2026 в България
08 Септ. 2026

София очаква 120 000 фенове за Евроволей 2026
04 Септ. 2026

България регистрира най-слабото си участие на Евроволей
01 Септ. 2026

Олимпийските шампионки спряха волейболния европоход на България
31 Авг. 2026

Евроволей 2026 променя движението в София
31 Авг. 2026

Сърбия класира България на 1/8-финал на Евроволей 2026
27 Авг. 2026

Германия и Италия поставиха световен рекорд във волейбола
27 Авг. 2026

България гледа към 1/8-финалите след пълен обрат срещу Австрия
26 Авг. 2026

Сърбия разгроми България на волейбол като на тренировка
24 Авг. 2026

България допусна загуба от Гърция на Евроволей 2026
23 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки