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Волейболистите не издържаха първия сериозен тест на Евро 2026

Украйна нанесе болезнена загуба на България пред пълната "Арена 8888" в София

12 Септ. 2026Обновена
Александър Николов (№23) е прибрал ръцете си, предчувствайки, че украинският нападател Дмитро Янчук иска да играе по пръстите на тройната българска блокада, изградена още от Денислав Бърдаров (№19) и капитана Алекс Грозданов (№11).
CEV
Александър Николов (№23) е прибрал ръцете си, предчувствайки, че украинският нападател Дмитро Янчук иска да играе по пръстите на тройната българска блокада, изградена още от Денислав Бърдаров (№19) и капитана Алекс Грозданов (№11).

Българският национален отбор по волейбол допусна първо поражение от началото на европейското първенство за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. След две категорични победи на старта на група В в столичната зала "Арена 8888 София" избраниците на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини претърпяха болезнена загуба с 1:3 (-23, -22, 21, -21) срещу Украйна.

Реално това беше първият сериозен тест за "лъвовете", тъй като извоюваните успехи с по 3:0 гейма срещу Северна Македония и Португалия дойдоха срещу противници, които са много далеч от класата на световните вицешампиони. Подкрепяни бурно от над 11 000 зрители по трибуните, българските волейболисти влязоха вдъхновени и в днешния мач и поведоха рано в резултата.

Нашите национали поддържаха аванс до 8:6, но допуснаха изравняване. В средата на откриващата част украинците дръпнаха с 15:12 и макар да позволиха на тима ни да обърне до 19:18 в своя полза, впоследствие затвориха гейма, взимайки 7 от последните 11 точки.

Сякаш стъписани от първия загубен гейм от началото на Евроволей 2026, националите въобще не намериха ритъма си във втората част. В нея отборът на Украйна доминира изцяло и на моменти разликата достигна 5 точки.

В третия гейм нашите волейболисти най-сетне успяха да обърнат посоката. Дирижирани смело от разпределителя Симеон Николов, българите взеха рано инициативата и този път не я изпуснаха до края, трупайки методично преднина от 8:5, 16:12 и 21:16 и реализирайки втория от четири поредни геймбола, дошли при 24:20.

Зараждащото се усещане за възможен обрат угасна в началото на четвъртата част. Тимът ни поведе с 6:4 и 8:6, но тогава на сцената излезе украинският посрещач Олех Плотницкий, който направи серия от шест сервиса, включително четири аса, три от които поредни, за да обърне собственоръчно резултата до 13:8. До края селекцията на аржентинския треньор Раул Лосано само поддържаше преднината си и затвори двубоя с първия от три поредни мачбола при 24:21.

Highlights | Bulgaria vs. Ukraine | CEV Enel EuroVolley 2026 | Men
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"Ако трябва да търсим някакви технически причини за загубата, това са сервисът и посрещането - обобщи треньорът Бленджини. - И ние сервирахме добре, но не толкова постоянно като тях. Техният сервис беше много, много силен и това е най-голямата разлика. Трябва да бъдем много по-постоянни в такива мачове срещу отбори, които играят финали на VNL. Трябва да покажем постоянство за два часа и половина в различните ситуации. Това е начинът да израстваме и да имаме някакви възможности. Днес те бяха по-добри от нас."

Над всички в мача за пореден път се открои двигателят на българската атака Александър Николов, който заби чудовищните 27 т. (2 аса, 1 блок). Никой друг от волейболистите ни обаче не стигна двуцифрен актив - брат му Симеон Николов (2 аса, 3 блока) и Аспарух Аспарухов завършиха с по 9 т.

С най-голям принос за победата на Украйна беше героят Плотницкий, приключил с общо 23 т. (7 аса). Дмитро Янчук добави 10 т. (1 блок).

За украинците това беше трети пореден успех на европейското и те оглавиха еднолично класирането в група В с пълен актив от 9 т. (3-0). Втори е тимът на Полша с 6 т. (2-0), а отборът на България е трети с 6 т. (2-1). Следващият мач на нашите волейболисти е в понеделник (14 септември) срещу Израел (0-2, 0 т.), а съперник в последната среща от първата фаза в сряда (16 септември) ще бъде "дружина полска".

"Амбициите ни продължават да бъдат да се развиваме и да продължим процеса, който започнахме преди три години - добави Бленджини. - Трябва да се опитваме да надграждаме, да израстваме като постоянство, но и в ранкинга. Да, целта ни е да се класираме за олимпиадата, но сега сме в състезанието и трябва да мислим за всеки следващ ден. Сега не мисля за мача с Полша, а за този с Израел. Това, което ни трябва, за да израстваме, е постоянство и трябва да се фокусираме върху това."

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, Джанлоренцо Бленджини

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