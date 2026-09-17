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Най-посетеният мач в групите на Евроволей 2026 е в София

Александър Николов е №1 и сред реализаторите, и сред нападателите от началото на първенството

Днес, 07:10
Българските фенове на волейбола събраха най-голямата публика от началото на европейското първенство за мъже. А също и най-малката.
CEV
Българските фенове на волейбола събраха най-голямата публика от началото на европейското първенство за мъже. А също и най-малката.

Победата на България над Полша с 3:2 гейма в последния ден от група В на европейското първенство по волейбол е най-посетеният мач от първата фаза на турнира. Това сочат данните за зрителския интерес към 34-тото издание на шампионата на Стария континент за мъже, което се провежда в четири държави - Италия, България, Румъния и Финландия.

Героичният успех на "лъвовете" над "дружина полска" в сряда (16 септември) е изгледан на живо от 13 186 души в зала "Арена 8888" в София, показва статистиката на европейската конфедерация (CEV). Втората най-голяма аудитория се е събрала в зала "Нокиа Арена" в Тампере за победата на домакина Финландия с 3:2 над Белгия миналата събота (12 септември) - 12 338 фенове.

Като цяло българската столица е привлякла второто най-голямо количество зрители в четирите групи на Евроволей 2026. Изиграните дотук 15 мача в 15-хилядното съоръжение на "4-ти километър" са събрали общо 61 246 запалянковци, или средно по 4083 на мач. Разбира се, интересът в София е генериран основно от срещите на българския национален отбор, чиито пет двубоя са продали общо 54 310 билета, или почти 90% от всичките у нас.

Любопитното е, че в българската зала са проведени също четири от петте мача с най-слаба посещаемост в груповата фаза. Абсолютен рекордьор е този между Северна Македония и Португалия (0:3) на 15 септември, на който са присъствали 59 (петдесет и девет) души. Вторият, четвъртият и петият най-слаб интерес са на Украйна - Португалия (257 зрители), Португалия - Израел (288) и Израел - Украйна (289). Между тях на трета позиция в антикласацията се нарежда срещата Чехия - Гърция, изгледана от 280 фенове в "Пала Панини" в италианския град Модена на 11 септември.

На първо място по общ брой публика е финландският град Тампере. Там 15-те мача са привлекли общо 71 560 запалянковци, или средно по 4771 на двубой.

В софийската "Арена 8888" предстои да се изиграят още четири 1/8-финала и два 1/4-финала (вж. пълната програма по-долу). Преди началото на турнира президентът на българската волейболна федерация Любомир Ганев обяви, че очаква общо "над 120 000 зрители" по трибуните, което значи, че оставащите шест срещи в нашата столица трябва да съберат поне толкова фенове, колкото първите 15.

 

НА ПОЛЕТО

Лидерът на националния отбор на България Александър Николов оглавява и двете индивидуални класации за най-добрите атакуващи играчи на Евроволей 2026. 23-годишният посрещач, използван като диагонал от селекционера Джанлоренцо Бленджини, е №1 и сред реализаторите с общо 117 точки (средно по 6,16 на гейм), и сред нападателите с общо 103 забити топки в противниковото поле (средно 5,42 на гейм).

Втори по най-много отбелязани точки е нидерландецът Силвестър Майс с 99 (4,71 на гейм). По най-много завършени атаки пък подгласник на българската звезда е израелецът Шай Майо Либерман с 86 (4,53 на гейм).

Още двама наши национали са в Топ 3 на статистическите ранглисти след първата фаза на първенството. Разпределителят Симеон Николов е втори при изпълнителите на сервис с 15 аса (0,79 на гейм), изоставайки единствено от украинската машина Олех Плотницкий с 19 директни точки (1,12 на гейм). Центърът и капитан на "лъвовете" Алекс Грозданов пък е третият най-добър блокировач с общо 16 точкови блокади (0,84 на гейм). Пред него са белгиецът Мартайн Колсон с 22 (1,1 на гейм) и датчанинът Расмус Микелсонс със 17 (0,94).

Следващият двубой на България е тази събота (19 септември) в 1/8-финалния сблъсък с Германия - от 19:00 ч. в "Арена 8888" в София. Ето и пълната схема на елиминациите след изиграването на всички мачове от груповата фаза:

 

ПРОГРАМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

1/8-финали

(1) Италия - Дания 20.IX, Торино
(2) Финландия - Гърция 20.IX, Торино

(3) Франция - Португалия 20.IX, София
(4) Украйна - Румъния 20.IX, София

(5) Белгия - Чехия 21.IX, Торино
(6) Словения - Сърбия 21.IX, Торино

(7) Полша - Латвия 19.IX, София
(8) Германия - България 19.IX, София

1/4-финали

(А) Победител 1 - Победител 2 23.IX, Торино
(Б) Победител 3 - Победител 4 22.IX, София

(В) Победител 5 - Победител 6 23.IX, Торино
(Г) Победител 7 - Победител 8 22.IX, София

1/2-финали

(I) Победител А - Победител Б 25.IX, Милано
(II) Победител В - Победител Г 25.IX, Милано

Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано

Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано

 

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волейбол, Евроволей 2026

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