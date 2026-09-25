Георги Иванов постави цел пред националите - Лига В

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов е поставил като цел пред мъжкия национален отбор да се изкачи в по-горната дивизия - Лига В, по време на настоящия турнир Лига на нациите, сезон 2026/27. Това означава, че тимът ни трябва да спечели група 4 на Лига С или поне да завърши на второ място и да играе плейоф за изкачване към по-елитното ниво. България започва участие утре с домакинство срещу Люксембург, а в групата ни са още Исландия и Естония.

Селекционерът Александър Димитров обаче реши да не дава големи обещания. "Целта е поставена от президента - да влезем в Лига В. Аз и играчите не говорим за цел, искаме да се представим добре и конкурентно с нашите добри съперници. Работим мач за мач. Всяка голяма цел започва с малка стъпка. За нас това е утрешният мач със сериозен отбор като Люксембург", каза той. След което предупреди колко опасен съперник е съставът на Люксембург: "Излизаме срещу много сериозен противник, който в последните четири мача има много добро представяне. Влизат с три победи и минимална загуба в този прозорец, загуба от Италия. За влизане в Лига С победиха Малта с общ резултат 5:0. От играчите искам дисциплина и максимално себераздаване, желание от първата до последната минута, желание да победим."

Голямото предизвикателство за Димитров всъщност ще е сгъстеният цикъл от мачове по новата схема на провеждане, която предвижда почти триседмична пауза в клубните шампионати заради мачовете в Лигата на нациите. Нашата програма от първата сесия включва след мача с Люксембург и домакинство на Естония на 29 септември. След това има гостувания срещу Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

"Предстоят ни 4 мача за 10 дни за първи път срещаме такова нещо. За съжаление, това не се е случвало, няма до кого да се допитам. Ключовото за нас е натоварването, възстановяването и въвеждането да покажат максимума от моментните си възможности", каза Александър Димитров. Той има кадрови проблеми заради травмите на Кирил Десподов, Филип Кръстев, Фабиан Нюрнбергер и Ивайло Чочев, както и липсата на изостаналия с подготовката защитник Петко Христов.

"Вярваме на всеки един състезател тук за тези 4 мача. В този сгъстен цикъл няма титуляри и резерви. Всеки трябва да се чувства готов и да даде максимума от своите възможности. Обмислили сме вариант дали да вземем заместник на Чочев, но засега е това. Ако има нещо ново, ще е след мача с Люксембург. На два жълти картона има наказание. Никой не е застрахован", допълни селекционерът.

Мачът срещу Люксембург е утре от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" в Пловдив и е първият на националния ни отбор по футбол, който ще се предава пряко по Max One. Главен рефер ще е Сандер ван дер Айк от Нидерландия.