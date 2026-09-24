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Играч на "Ливърпул" вгорчи дебюта на Клоп начело на Бундестима

Гърците постигнаха драматичен обрат над Сърбия в балканското дерби в Белград

Днес, 00:08
Юрген Клоп (с шапката) комуникира с футболистите си при дебюта си като селекционер на Бундестима в гостуването срещу Нидерландия.
ЕПА/БГНЕС
Юрген Клоп (с шапката) комуникира с футболистите си при дебюта си като селекционер на Бундестима в гостуването срещу Нидерландия.

Новият селекционер на германския национален отбор по футбол Юрген Клоп се размина на косъм с победата в дебюта си и в крайна сметка записа равенство 1:1 в гостуването срещу Нидерландия в група 2 от Лига А в турнира Лига на нациите.

Феликс Нмеча откри за Бундестима насред Амстердам в 32-ата минута след асистенция на Карим Адейеми. Тук домакните бурно оспориха попадението и се възмутиха защо играта не е била спряна заради контузилия се в този момент Браян Броби, който в крайна сметка бе сменен принудително.

В интерес на истината тимът на Нидерландия, където също имаше дебютант на треньорския пост - Шави Ернандес, игра по-добре от германците. Но това не пролича в резултата заради многото пропилени шансове. Изредиха се да пропускат Крисенсио Съмървил, Коди Гакпо, Дензъл Дъмфрис, Върджил ван Дайк, Мекс Меердинк. Отделно попадение на Ван Дайк още в 13-ата минута бе отменено след намесата на VAR. Все пак имаше справедливост, спрямо показаното на терена. В петата минута на допълнителното време Гакпо изравни след прекрасен пас на Рубен ван Бомел, син на бившия национал на "лалетата" Марк ван Бомел. Любопитното е, че Гакпо е футболист на "Ливърпул" и игра там под ръководството на Клоп, когато германецът бе мениджър на мърсисайдци.

От равенството в Амстердам се възползва отборът на Гърция, който оглави временното класиране в групата, след като единствен се оказа с актив от 3 точки. Това стана след инфарктна победа с 2:1 в гостуването срещу Сърбия в Белград. Домакините, водени от новия си селекционер Велко Паунович, поведоха рано - Андрия Живкович откри още в 4-ата минута. Рязък спад в играта на сърбите в последните 20-ина минути обаче, съчетан с груби грешки в защита, доведоха до пълен обрат за гостите. Играещият за "Арсенал" Христос Цолис изравни в 74-ата минута, а в 5-ата минута на допълнителното време Анастасиос Дувикас донесе успяха за гърците.

С интерес се очакваше и друг треньорски дебют - на Жорже Жезуш начело на Португалия. Тук не се стигна до изненада - португалците надделяха с 1:0 над гостуващия тим на Уелс в група 4 на Лига А. Единственото попадение на стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон вкара Жоао Феликс в 22-ата минута. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо имаше няколко възможности да отбележи, но ги пропусна. Освен това негов гол в 59-ата минута беше отменен заради засада.

Португалия - Уелс 1:0 /репортаж/
Португалия - Уелс 1:0 /репортаж/
vbox7.com

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 2: Нидерландия - Германия 1:1 (Гакпо 90+2; Нмеча 32), Сърбия - Гърция 1:2 (Живкович 4; Цолис 74, Дувикас 90+5)

Група 4: Норвегия - Дания 3:2 (Боб 14, Холанд 18, 74; Дамсгорд 25, Хойлунд 60), Португалия - Уелс 1:0 (Феликс 22)

ЛИГА В

Група 3: Австрия - Израел 3:1 (Шмид 43-д, Мвене 90+1, Калайджич 90+3; Фархи 55), Косово - Ирландия 1:0 (Мурики 83)

ЛИГА D

Група 1: Андора - Малта 1:2 (Лопес 17; Кардона 36, Теума 81)

Група 2: Лихтенщайн - Литва 0:2 (Михелбринк 53, Должников 66)

Кристиано Роналдо се тюхка след свой пропуск пред вратата на Уелс по време на двубоя в Лисабон.
ЕПА/БГНЕС Кристиано Роналдо се тюхка след свой пропуск пред вратата на Уелс по време на двубоя в Лисабон.
Халфът на Сърбия и "Ал Хилал" Сергей Милинкович-Савич (вдясно) избутва гърка Христос Цолис, футболист на "Арсенал", по време на мача на съседните ни държави в Белград.
ЕПА/БГНЕС Халфът на Сърбия и "Ал Хилал" Сергей Милинкович-Савич (вдясно) избутва гърка Христос Цолис, футболист на "Арсенал", по време на мача на съседните ни държави в Белград.
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Ключови думи:

Лига на нациите, Юрген Клоп, Бундестим

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