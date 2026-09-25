Мбапе осигури успешния дебют на Зидан и се контузи

ЕПА/БГНЕС Селекционерите на Франция Зинедин Зидан (на преден план) и на Турция Винченцо Монтела (в средата) следят напрегнато играта по време на мача в Коджаели.

Ерата "Зидан" във френския национален отбор започна успешно, макар и трудно. "Петлите" спечелиха с 1:0 гостуването си срещу Турция в Коджаели в мач от група 1 на Лига А в турнира Лига на нациите. Победата в дебюта на Зинедин Зидан като селекционер на французите осигури суперзвездата на тима Килиан Мбапе с попадение в 54-ата минута. Малко след това обаче футболистът на "Реал" беше сменен принудително. От 88-ата минута турците играха с човек по-малко, след като вратарят Урджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле.

Не така успешно се оказа завръщането на Роберто Манчини като селекционер на Италия. "Скуадра адзура" отстъпи с 0:2 в Рим срещу Белгия, чийто тим пък беше воден за пръв път от Марк ван Бомел. "Червените дяволи" вкараха по един гол в двете части. В 20-ата минута Мика Годс откри, а в 69-ата Доди Лукебакио удвои.

Цял мач в защитата на Грузия игра капитанът на "ЦСКА 1948" Лаша Двали, но тимът му загуби драматично с 0:1 домакинството си срещу Северна Ирландия в група 2 на Лига В. Единственото попадение отбеляза футболистът на "Фулъм" Шей Чарлз в 9-ата минута на добавеното време. Големият шанс за грузинците бе в 65-та минута, но тогава звездата им Хвича Кварацхелия пропусна дузпа.

Съотборникът на Двали в "ЦСКА 1948" Огнйен Гашевич пък бе титуляр за Черна гора до 60-ата минута при домакинската победа с 2:1 над Кипър в група 2 на Лига С. Цял мач за гостите игра нападателят на ЦСКА Йоанис Питас.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Италия - Белгия 0:2 (Годс 20, Лукебакио 69), Турция - Франция 0:1 (Мбапе 54)

ЛИГА В

Група 2: Грузия - Северна Ирландия 0:1 (Чарлз 90+9), Унгария - Украйна 0:1 (Сикан 42)

Група 4: Полша - Босна и Херцеговина 0:0, Швеция - Румъния 2:1 (Исак 20, Гьокереш 43; Ман 29)

ЛИГА С

Група 2: Армения - Латвия 2:0 (Арутюнян 31, Харибян 75), Черна гора - Кипър 2:1 (Кръстович 66-д, Осмаич 86; Едуардс 55)