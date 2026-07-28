Манчини отново ще връща завяхналата слава на "скуадра адзура"

Роберто Манчини се завръща като селекционер на националния отбор на Италия. С това назначение приключи няколкодневната футболна криза в страната. Тя започна след като спортният директор на футболната федерация Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо предложиха Андреа Пирло за селекционер. Кандидатурата обаче беше отхвърлена в крайна сметка от президента на федерацията Джовани Малаго заради факта, че Пирло има рекламен договор с руска букмейкърска компания. Освен това Малаго търси бързи резултати на националния отбор, които могат да бъдат постигнати от опитен специалист, по негово мнение. А Малдини и Леонардо виждаха в Пирло млад специалист, който да изгради силен национален тим в дългосрочен план.

Пропадналата кандидатура на Андреа Пирло и отхвърленият резервен вариант - Тиаго Мота, доведоха до оставките на Малдини и Леонардо, които заемаха позициите само за две седмици. Преди това оферти за треньорския пост отказаха Хосеп Гуардиола и Карло Анчелоти.

Така Малаго се концентрира върху своите фаворити - Роберто Манчини и Антонио Конте. В крайна сметка изборът падна върху първия и така Манчини се завръща на поста след 3-годишна пауза. Той заема позицията от 2018 до 2023 г. и именно през този период успя да изведе Италия до спечелването на европейското първенство през 2021 г. По време на престоя си обаче треньорът не успя да класира Италия на световно първенство и това е една от следващите му цели, тъй като "скуадра адзура" не е участвала на шампионат на планетата от 2014 г. насам. Непосредствената задача обаче ще е класиране за Евро 2028.

"Времето изтичаше и чувствах, че Роберто Манчини е правилният човек за поста старши треньор", обясни Джовани Малаго. 61-годишният Манчини се завръща, след като остави неприятно усещане у привържениците на футбола в Италия през 2023 г., когато напусна, за да приеме грандиозната оферта да стане селекционер на тима на Саудитска Арабия. След това той води и катарския "Ал Сад". В Саудитска Арабия той не постигна особен успех, а в "Ал Сад" спечели първенството на страната.

Вече е ясно и с кого ще работи в екип Манчини. Клаудио Раниери е новият технически директор на футболната федерация на мястото на Малдини.

ЗИДАН ОФИЦИАЛНО ЗАМЕНИ ДЕШАН

Малко по-рано днес Зинедин Зидан официално беше представен като селекционер на националния отбор на Франция. Той е подписал договор за 4 години. Зизу бе големият фаворит за поста, още докато селекционер на "петлите" бе Дидие Дешан. 54-годишният Зидан благодари на предшественика си, но поясни: "Ще работим по различен начин. Дешан си е Дешан, Блан си е Блан, Зидан си е Зидан. Ще правя това, което най-добре знам."

Световният шампион с Франция от 1998 г. призна, че през последните 5 години е получавал доста добри оферти, но ги е отхвърлял, за да може един ден да поеме тима на Франция.

"Това е сбъдната мечта за мен. Това е единственото нещо, което някога съм искал да правя. Ще дам всичко от себе си, за да гарантирам, че този отбор ще продължи да печели, това е единственото нещо, което ме мотивира", каза при представянето си Зидан. През треньорската си кариера той е водил само един отбор - "Реал" (Мадрид), но пък с него печели две титли на Испания и три пъти Шампионската лига.

Що се отнася до визията му за френския отбор, Зидан обясни: "Вдъхновен съм от играта. Бях №10, а отбелязването на голове ме вдъхновява най-много. Живях в Испания 25 години, знаете какво означава това. На терена бях лидер. Днес се превръщам в лидер благодарение на опита, който притежавам. Имаме страхотен отбор. Като треньор, ще зависи от мен да гарантирам, че този отбор ще продължи да печели. Резултатите на френския тим бяха отлични, играта също беше отлична. Наистина ми хареса, както и на всички останали. Ще работим по различен начин. Искам да осигуря стабилност, за да може френският отбор да продължи да печели."