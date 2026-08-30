Лионел Меси вкара 4 гола за 9-и път

Лионел Меси наниза 4 гола и добави една асистенция за разгромната победа на "Интер Маями" със 7:1 над "Монреал" в американската MLS.

39-годишният аржентинец изведе тима си напред от пряк свободен удар при 1:1 със своя 15-и гол за сезона. После отбеляза два пъти от игра (единият път със забележителен слалом между трима защитници в наказателното поле), а накрая вкара пак от пряк свободен удар в 6-ата минута на добавеното време и така изскочи с 2 попадения пред Петар Муса ("Далас") начело при голмайсторите в Лигата.

Lionel Messi vs Montreal



4 Goals, 1 Assist, 39 Years Old. 🐐



pic.twitter.com/LIyqgNuGuE — MessiXtra (@MessiXtraHQ) 30 август 2026 г.

Иначе бразилецът Каземиро откри резултата с глава след ъглов удар, а Луис Суарес се разписа за 11-и път след асистенция на Меси, негова 10-а този сезон.

Това бе общо деветият мач в кариерата на аржентинеца, в който той бележи 4 или повече гола. Първият бе на 6 април 2010 г., когато той отбеляза всички попадения за "Барселона" при победата с 4:1 над "Арсенал" в Шампионската лига. В кариерата си той вече има 927 гола в изиграни 1171 мача, което прави 0.79 средно.

Ето и всички 9 мача на Меси с 4+ гола:

06.04.2010 г. "Барселона" - "Арсенал" 4:1 в ШЛ (4 гола

19.02.2012 г. "Барселона" - "Валенсия" 5:1 в Ла Лига (4 гола)

07.03.2012 г. "Барселона" - "Байер" (Лев) 7:1 в ШЛ (5 гола)

05.05.2012 г. "Барселона" - "Еспаньол" 4:0 в Ла Лига (4 гола)

27.01.2013 г. "Барселона" - "Осасуна" 5:1 в Ла Лига (4 гола)

19.09.2017 г. "Барселона" - "Ейбар" 6:1 в Ла Лига (4 гола)

22.02.2020 г. "Барселона" - "Ейбар" 5:0 в Ла Лига (4 гола

05.06.2022 г. Аржентина - Естония 5:0 в приятелски мач (5 гола)

30.08.2026 г. "Интер Маями" - "Монреал" 7:1 в MLS (4 гола).

Постижението доближи Меси до най-големия му съперник за върхови постижения във футбола. Португалецът Кристиано Роналдо има 11 такива мача. Той е вкарвал 9 пъти по 4 попадения и два пъти по 5, започвайки от октомври 2010 г. (4 при 6:1 за "Реал" над "Сантантер" в Испания) и (засега) завършвайки на 9 февруари 2023 г. отново с 4 при победата на саудитския си тим "Ал Насър" с 4:0 над "Ал Уехда".

Въпреки това нито Роналдо, нито Меси са лидери по този показател в историята на футбола. №1 е Краля Пеле, който има над 30 мача с по 4, шест мача с 5 и дори един мач с 8 гола. Германецът Герд Мюлер е втори със 17 двубоя с 4+ гола (14 от тях в немската бундеслига).

Легендите Ференц Пушкаш (Унг) и Йозеф Бицан (Чех) пък имат десетки мачове с 4 или повече попадения в първата половина на XX век, когато средната резултатност е била много по-висока, но пък за тях няма абсолютно точни данни.