Меси взима тройно повече от втория в МЛС

Лионел Меси е не просто най-скъпоплатеният футболист в Северна Америка. Заплатата на аржентинския ветеран е два пъти и половина по-висока от тази на втория в класацията на Мейджър лийг сокър (МЛС). Това показват данните за 2026 г., представени от профсъюза на играчите (MLSPA).

По силата на новия договор, който подписа с "Интер Маями" в края на миналата година, през настоящия сезон Меси има основно възнаграждение от $25 млн. и гарантиран доход от $28,3 млн. Споразумението е до края на сезон 2028, когато Лео ще е навършил 41.

На второ място по най-голям приход е корейският нападател на "Лос Анджелис" Сон Хюнг-мин. 33-годишният бивш ас на английския "Тотнъм" има базова заплата от $10,4 млн. и гарантирани постъпления от $11,2 млн. - или близо тройно по-малко от тези на аржентинската мегазвезда.

Челната тройка допълва друг световен шампион с тима на "гаучосите" от Мондиал 2022 - Родриго де Пол. Съотборникът на Меси в "Интер Маями" играе във Флорида срещу $7,6 млн. основен доход и общо $9,7 млн. сигурни пари.

От MLSPA изрично подчертават, че обобщените данни не включват рекламните договори на футболистите. Нито специалните клаузи в договорите на играчите - като например тази, позволяваща на Меси да придобие дял от собствеността на създадения от Дейвид Бекъм "Интер Маями".

Откакто се присъедини към "фламингата" през 2023 г. аржентинецът чупи нови и нови рекорди. За пълните два сезона, които изигра в Мейджър лийг, Меси отбеляза 59 гола в 64 мача и беше избран за най-полезен играч и през 2024, и през 2025 г., ставайки първият MVP в последователни години в историята на лигата. През миналата година той изведе тима и до първата му шампионска титла на САЩ и Канада.

Ето и челната десетка на най-високоплатените футболисти в Северна Америка:

ТОП 10 НА ЗАПЛАТИТЕ В МЛС 2026