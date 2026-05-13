Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Меси взима тройно повече от втория в МЛС

Кореец и още един аржентинец допълват Топ 3 на най-скъпоплатените футболисти в САЩ и Канада

Днес, 11:30
Суперзвездата на "Интер Маями" Лионел Меси няма конкуренция по заплащане в Мейджър лийг сокър.
ЕПА/БГНЕС
Суперзвездата на "Интер Маями" Лионел Меси няма конкуренция по заплащане в Мейджър лийг сокър.

Лионел Меси е не просто най-скъпоплатеният футболист в Северна Америка. Заплатата на аржентинския ветеран е два пъти и половина по-висока от тази на втория в класацията на Мейджър лийг сокър (МЛС). Това показват данните за 2026 г., представени от профсъюза на играчите (MLSPA).

По силата на новия договор, който подписа с "Интер Маями" в края на миналата година, през настоящия сезон Меси има основно възнаграждение от $25 млн. и гарантиран доход от $28,3 млн. Споразумението е до края на сезон 2028, когато Лео ще е навършил 41.

На второ място по най-голям приход е корейският нападател на "Лос Анджелис" Сон Хюнг-мин. 33-годишният бивш ас на английския "Тотнъм" има базова заплата от $10,4 млн. и гарантирани постъпления от $11,2 млн. - или близо тройно по-малко от тези на аржентинската мегазвезда.

Челната тройка допълва друг световен шампион с тима на "гаучосите" от Мондиал 2022 - Родриго де Пол. Съотборникът на Меси в "Интер Маями" играе във Флорида срещу $7,6 млн. основен доход и общо $9,7 млн. сигурни пари.

От MLSPA изрично подчертават, че обобщените данни не включват рекламните договори на футболистите. Нито специалните клаузи в договорите на играчите - като например тази, позволяваща на Меси да придобие дял от собствеността на създадения от Дейвид Бекъм "Интер Маями".

Откакто се присъедини към "фламингата" през 2023 г. аржентинецът чупи нови и нови рекорди. За пълните два сезона, които изигра в Мейджър лийг, Меси отбеляза 59 гола в 64 мача и беше избран за най-полезен играч и през 2024, и през 2025 г., ставайки първият MVP в последователни години в историята на лигата. През миналата година той изведе тима и до първата му шампионска титла на САЩ и Канада.

Ето и челната десетка на най-високоплатените футболисти в Северна Америка:

 

ТОП 10 НА ЗАПЛАТИТЕ В МЛС 2026

 

Играч Националност Клуб Основна Гарантирани
         
 1. Лионел Меси Аржентина "Интер Маями" $25 000 000 $28 333 333
 2. Сон Хюнг-мин Южна Корея "Лос Анджелис" $10 368 750 $11 152 852
 3. Родриго де Пол Аржентина "Интер Маями" $7 569 000 $9 688 320
 4. Мигел Алмирон Парагвай "Атланта Юнайтед" $6 056 000 $7 871 000
 5. Ирвинг Лосано Мексико "Сан Диего" $6 000 000 $9 333 333
 6. Емил Форсберг Швеция "Ню Йорк Ред Булс" $5 405 000 $6 035 625
 7. Сам Съридж Англия "Нашвил" $5 280 000 $5 933 000
 8. Рики Пуиг Испания "Лос Анджелис Галакси" $5 125 000 $5 792 188
 9. Томас Мюлер Германия "Ванкувър Уайткепс" $5 000 004 $5 152 504
10. Джонатан Бамба Кот д`Ивоар "Чикаго Файър" $5 000 000 $5 581 806

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МЛС, Лионел Меси

Още новини по темата

Меси изведе "Интер Маями" до първа титла в МЛС
07 Дек. 2025

Меси подобри вечния рекорд във футбола по асистенции
30 Ноем. 2025

Още три отбора си осигуриха място на Мондиал 2026
05 Септ. 2025

Меси излиза срещу ПСЖ на Мондиал 2025
24 Юни 2025

Роналдо подобри 5 важни рекорда във футбола през 2024 г.
31 Дек. 2024

"Интер Маями" с Меси отпадна още в I кръг на плейофите

10 Ноем. 2024

22 клуба в МЛС дават за заплати по-малко от дохода на Меси
26 Окт. 2024

Меси подгони Роналдо с хеттрик №59
20 Окт. 2024

За пръв път от 21 години Меси и Роналдо не са в списъка за "Златната топка"
05 Септ. 2024

Скандирания "Меси, Меси" съвсем вгорчиха тежката вечер на Роналдо
18 Авг. 2024

Меси стана най-титулуваният футболист в историята
16 Юли 2024

Аржентина спечели Копа Америка, но загуби Меси
15 Юли 2024

Меси обяви, че Копа Америка е последният му голям турнир
12 Юли 2024

"Началото на две легенди": Меси къпе бебето Ямал
10 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса