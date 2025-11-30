Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Меси подобри вечния рекорд във футбола по асистенции

Това стана при победата, която класира "Интер Маями" на финал в Мейджър лийг сокър

Днес, 11:57
Лионел Меси (вдясно) получава в качеството си на капитан на "Интер Маями" трофея за шампион в Източната конференция, който му бе връчен лично от тенисист №1 в света в момента Карлос Алкарас след победата с 5:1 над "Ню Йорк Сити".
ЕПА/БГНЕС
Лионел Меси (вдясно) получава в качеството си на капитан на "Интер Маями" трофея за шампион в Източната конференция, който му бе връчен лично от тенисист №1 в света в момента Карлос Алкарас след победата с 5:1 над "Ню Йорк Сити".

Още един голям рекорд беше подобрен от Лионел Меси. Той вече е играчът с най-много голови асистенции във футбола - 405. Рано тази сутрин 38-годишният аржентинец подаде за един от головете при домакинската победа на "Интер Маями" с 5:1 над "Ню Йорк Сити" във финалния плейоф в Източната конференция на Мейджър лийг сокър (МЛС). Така той задмина великия унгарски нападател Ференц Пушкаш, с когото до момента деляха постижението с по 404 голови паса.

Меси записа този рекорд в своя официален мач №1136 през кариерата. До момента той има и 896 гола за "Барселона", "Пари Сен Жермен", "Интер Маями" и националния тим на Аржентина. През този сезон Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири.

А победата класира "Интер Маями" за пръв път в историята за финалния мач за титлата в МЛС, който ще се играе на 6 декември. Там съперник ще е "Ванкувър Уайткапс", който победи с 3:1 като гост "Сан Диего" и също като "Интер Маями" за пръв път си осигури титла в своята конференция - Западната.

Финалът ще се играе в Маями, като тимът на Меси спечели домакинско предимство благодарение на по-добрия си баланс в редовния сезон. Звездата в тима на "Ванкувър Уайткапс" е легендата на "Байерн" Томас Мюлер.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МЛС, Интер Маями, Лионел Меси

Още новини по темата

Още три отбора си осигуриха място на Мондиал 2026
05 Септ. 2025

Меси излиза срещу ПСЖ на Мондиал 2025
24 Юни 2025

Роналдо подобри 5 важни рекорда във футбола през 2024 г.
31 Дек. 2024

"Интер Маями" с Меси отпадна още в I кръг на плейофите

10 Ноем. 2024

22 клуба в МЛС дават за заплати по-малко от дохода на Меси
26 Окт. 2024

Меси подгони Роналдо с хеттрик №59
20 Окт. 2024

За пръв път от 21 години Меси и Роналдо не са в списъка за "Златната топка"
05 Септ. 2024

Скандирания "Меси, Меси" съвсем вгорчиха тежката вечер на Роналдо
18 Авг. 2024

Меси стана най-титулуваният футболист в историята
16 Юли 2024

Аржентина спечели Копа Америка, но загуби Меси
15 Юли 2024

Меси обяви, че Копа Америка е последният му голям турнир
12 Юли 2024

"Началото на две легенди": Меси къпе бебето Ямал
10 Юли 2024

Аржентина стигна до битка за рекордна титла на Копа Америка
10 Юли 2024

Аржентина с Меси едва се промъкна до 1/2-финалите на Копа Америка
05 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д