Меси подобри вечния рекорд във футбола по асистенции

ЕПА/БГНЕС Лионел Меси (вдясно) получава в качеството си на капитан на "Интер Маями" трофея за шампион в Източната конференция, който му бе връчен лично от тенисист №1 в света в момента Карлос Алкарас след победата с 5:1 над "Ню Йорк Сити".

Още един голям рекорд беше подобрен от Лионел Меси. Той вече е играчът с най-много голови асистенции във футбола - 405. Рано тази сутрин 38-годишният аржентинец подаде за един от головете при домакинската победа на "Интер Маями" с 5:1 над "Ню Йорк Сити" във финалния плейоф в Източната конференция на Мейджър лийг сокър (МЛС). Така той задмина великия унгарски нападател Ференц Пушкаш, с когото до момента деляха постижението с по 404 голови паса.

🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 ноември 2025 г.

Меси записа този рекорд в своя официален мач №1136 през кариерата. До момента той има и 896 гола за "Барселона", "Пари Сен Жермен", "Интер Маями" и националния тим на Аржентина. През този сезон Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири.

А победата класира "Интер Маями" за пръв път в историята за финалния мач за титлата в МЛС, който ще се играе на 6 декември. Там съперник ще е "Ванкувър Уайткапс", който победи с 3:1 като гост "Сан Диего" и също като "Интер Маями" за пръв път си осигури титла в своята конференция - Западната.

Финалът ще се играе в Маями, като тимът на Меси спечели домакинско предимство благодарение на по-добрия си баланс в редовния сезон. Звездата в тима на "Ванкувър Уайткапс" е легендата на "Байерн" Томас Мюлер.