Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тенисист извън Топ 30 пак спря Алкарас в Маями

Световният №1 отпадна на 1/16-финалите от "Мастърс"

Днес, 09:12
Себастиан Корда крещи от радост след спечеления мачбол срещу Карлос Алкарас на ст. "Хард Рок".
ЕПА/БГНЕС
Себастиан Корда крещи от радост след спечеления мачбол срещу Карлос Алкарас на ст. "Хард Рок".

Цяла година Карлос Алкарас не беше губил от тенисист извън Топ 30 на ранглистата. От началото на сезон 2026 пък испанският №1 в света беше допуснал само едно поражение - срещу Даниил Медведев на 1/2-финалите от "Мастърс" в Индиън Уелс миналия уикенд.

Късно снощи обаче 22-годишният феномен беше спрян още на 1/16-финалите от втория за годината турнир от категория "АТР 1000" - в Маями. Карлитос беше спрян с 3:6, 7:5, 4:6 от представителя на домакините от САЩ Себастиан Корда (№36 в света), който постигна най-голямата победа в кариерата си.

25-годишният американец изигра впечатляващ мач и не се разколеба дори от моментен срив в края на втория сет. Корда сервираше за мача още при 5:4 гейма във втората част, но допусна пробив, а след това Алкарас взе още веднъж подаването му и изравни общия резултат. Въпреки това Себастиан запази хладнокръвие и при втория си шанс в третия сет затвори двубоя в 10-ия гейм.

По ирония на съдбата последната загуба на Карлос Алкарас от състезател извън първите 30 на ранглистата беше именно в Маями през 2025 г. Тогава испанецът позволи обрат със 7:5, 4:6, 3:6 срещу белгиеца Давид Гофен (№55 по онова време).

За Себастиан Корда това е общо 10-а победа в кариерата над съперник от Топ 10 и първа след тази над Стефанос Циципас преди година. Синът на чешката легенда Петр Корда се превърна и в първия представител на САЩ с победа над действащ №1 в света в Маями от успеха на Анди Родик над Роджър Федерер през 2008 г.

На 1/8-финалите Корда ще срещне квалификанта Мартин Ландалусе (Испания), който изненадващо елиминира №14 в схемата Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (2).

Sebastian Korda STUNS Carlos Alcaraz In Rollercoaster Match 🥶 | Miami 2026 Highlights
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Карлос Алкарас, Себастиан Корда

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?