Тенисист извън Топ 30 пак спря Алкарас в Маями

Цяла година Карлос Алкарас не беше губил от тенисист извън Топ 30 на ранглистата. От началото на сезон 2026 пък испанският №1 в света беше допуснал само едно поражение - срещу Даниил Медведев на 1/2-финалите от "Мастърс" в Индиън Уелс миналия уикенд.

Късно снощи обаче 22-годишният феномен беше спрян още на 1/16-финалите от втория за годината турнир от категория "АТР 1000" - в Маями. Карлитос беше спрян с 3:6, 7:5, 4:6 от представителя на домакините от САЩ Себастиан Корда (№36 в света), който постигна най-голямата победа в кариерата си.

25-годишният американец изигра впечатляващ мач и не се разколеба дори от моментен срив в края на втория сет. Корда сервираше за мача още при 5:4 гейма във втората част, но допусна пробив, а след това Алкарас взе още веднъж подаването му и изравни общия резултат. Въпреки това Себастиан запази хладнокръвие и при втория си шанс в третия сет затвори двубоя в 10-ия гейм.

Sebi Korda becomes the lowest-ranked player to defeat Alcaraz since Goffin in Miami last year! @SebiKorda #MiamiOpen pic.twitter.com/FodzRSOy60 — Tennis TV (@TennisTV) 22 март 2026 г.

По ирония на съдбата последната загуба на Карлос Алкарас от състезател извън първите 30 на ранглистата беше именно в Маями през 2025 г. Тогава испанецът позволи обрат със 7:5, 4:6, 3:6 срещу белгиеца Давид Гофен (№55 по онова време).

За Себастиан Корда това е общо 10-а победа в кариерата над съперник от Топ 10 и първа след тази над Стефанос Циципас преди година. Синът на чешката легенда Петр Корда се превърна и в първия представител на САЩ с победа над действащ №1 в света в Маями от успеха на Анди Родик над Роджър Федерер през 2008 г.

На 1/8-финалите Корда ще срещне квалификанта Мартин Ландалусе (Испания), който изненадващо елиминира №14 в схемата Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (2).