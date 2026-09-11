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Сабаленка ще брани трона на US Open срещу новата №1

Рибакина пък ще опита да отнеме и титлата в Ню Йорк от двойната шампионка

Днес, 07:58
Арина Сабаленка е отприщила емоциите си след драматично спечелена точка срещу Джесика Пегула.
ЕПА/БГНЕС
Арина Сабаленка е отприщила емоциите си след драматично спечелена точка срещу Джесика Пегула.

Водачката в схемата и все още лидер в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за четвърта поредна година на финала в Откритото първенство на САЩ по тенис. Шампионката от последните два сезона елиминира на 1/2-финалите поставената под №3 представителка на домакините Джесика Пегула със 7:5, 6:2 и записа 20-а поредна победа в Ню Йорк.

Така 28-годишната беларускиня стана първият играч в "Оупън ерата", стигнал до осем поредни финала на твърд корт в Големия шлем. Тя подобри досегашния рекорд от седем, който делеше с Щефи Граф, Мартина Хингис и Новак Джокович. Също така Сабаленка стана шестата жена, играла в поне четири последователни мача за титлата на US Open, след Ивон Гулагонг Каули, Крис Евърт, Мартина Навратилова, Щефи Граф и Серена Уилямс.

"Бях изключително амбицирана. Загубих тежък мач на трева срещу Джес (б. р. - на 1/2-финалите от "WTA 500" в Берлин през юни), а и не се представях особено добре в средата на сезона - коментира Арина на пресконференцията след мача. - Що се отнася до турнирите от Шлема, за мен това е като последен щурм за сезона. Силно желаех да стигна до финала и, разбира се, искам да извървя пътя докрай. Нагласата ми беше просто: "Готова съм. Готова съм на всичко необходимо, за да постигна победата."

Последното препятствие пред двойната шампионка от 2024 и 2025 г. ще бъде новата №1 в света Елена Рибакина, която в понеделник ще замени беларускинята на върха в ранглистата на WTA. Настоящата №2 от Казахстан стигна до последния мач след обрат срещу американската №4 в схемата Коко Гоф с 3:6, 6:4, 6:4.

Това беше първият случай от 1975 г., когато до 1/2-финалите на US Open стигнаха тенисистките от Топ 4 на световната ранглиста. В онзи сезон това са Крис Евърт, Вирджния Уейд, Ивон Гулагонг и Мартина Навратилова.

"Разбира се, имаше напрежение. След първия сет просто си поех дълбоко дъх и си казах, че трябва да се боря. И някак успях да спечеля този мач - сподели Елена след победата си. - Сега ми предстои финал с Арина. Тя е невероятна тенисистка. Определено трябва да сервирам много по-добре, отколкото днес, и да играя агресивно."

Мачът за титлата при дамите в събота ще бъде 18-ият официален двубой между Сабаленка и Рибакина, като балансът е 10-7 победи в полза на беларускинята.

Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula Highlights | 2026 US Open Semifinal
Watch the highlights of Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula in semifinals of the 2026 US OpenDon't miss a moment of the US Open! Subscribe now: https://bit.ly...
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Ключови думи:

US Open, Арина Сабаленка, Елена Рибакина, Джесика Пегула, Коко Гоф

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