Казахстан ще има тенисистка №1 в света

За първи път в историята Казахстан ще има своя тенисистка на върха в световната ранглиста. Родената в Москва и състезавала се до 2018 г. за Русия Елена Рибакина ще оглави класацията на WTA идния понеделник (14 септември), след като стигна до 1/2-финалите в Откритото първенство на САЩ и си гарантира изкачване до №1.

На 1/4-финалите в Ню Йорк снощи Рибакина се справи в три сета с олимпийската шампионка от Париж 2024 Джън Цинуън, обръщайки китайката с 3:6, 6:1, 6:4. Така тя събра достатъчно точков актив в подреждането на живо, за да не може да бъде задмината от настоящата лидерка в ранкинга Арина Сабаленка, дори шампионката от последните две години да защити титлата си на US Open.

Беларускинята все още има шанс да стори това, като нейна съперничка в спора за място на финала ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула. Американка ще бъде и опонентката на Рибакина в другия 1/2-финал - Коко Гоф стигна до това стъпало с впечатляващ обрат срещу Мира Андреева с 2:6, 7:6 (9), 6:2.

И двата 1/2-финала при дамите са късно тази вечер - от 2:00 и 4:00 ч. наше време след полунощ.

"Много се гордея, че представям Казахстан. Всеки път, когато се връщам в Казахстан, независимо в кой град отида, винаги виждам толкова много деца - сподели Рибакина след победата си над Джън. - Сега те играят тенис и все повече от тях идват на тенис кортовете. Просто е невероятно колко много млади хора гледат на теб като на пример. Това доказва, че всичко е възможно, стига да вярваш и да работиш усърдно."

Елена Рибакина се превръща в 30-ата различна тенисистка, изкачила се до №1 в женския тенис от въвеждането на ранглистата на WTA през 1975 г. Казахстан пък е 16-ата различна нация със своя представителка, стъпвала на първото място.

Най-много състезателки със статута на най-добра в света са излъчили САЩ - осем различни. Сърбия може да се похвали с три (б. а. - Моника Селеш е била на върха като представителка и на Югославия, и на Съединените щати), а по две имат Германия, Белгия, Австралия, Русия, Испания и Беларус. Останалите държави, произвели лидерка в женския професионален тенис, са Швейцария, Полша, Дания, Румъния, Франция, Япония и Чехия.

ПРИ МЪЖЕТЕ

Водачът в схемата на Откритото първенство на САЩ по тенис Александър Зверев се класира за 1/2-финалите, без да загуби сет в трети пореден мач. След като започна турнира в Ню Йорк с две измъчени 5-сетови победи, германецът записа трета победа с 3-0, надигравайки Ботик ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1 на 1/4-финалите тази нощ,

Така за първи път в кариерата си 29-годишният Саша достигна до Топ 4 на всяко събитие от Големия шлема в един сезон, след като вече спечели титлата на "Ролан Гарос" и игра финал на "Уимбълдън" и 1/2-финал на Australian Open. За Зверев това беше общо 23-ти спечелен мач на "мейджър" ниво тази година и той подобри рекорда на Германия по този показател - досега най-много успехи в Шлема в рамките на една кампания имаше легендата Борис Бекер (22 през 1989 г.).

"Мисля, че в първите два кръга се видя, че наистина не играех добре. На други турнири вероятно щях да отпадна още в на старта, но тук може да се бориш, да играеш три от пет сета, да останеш на корта четири часа и половина - коментира световният №2. - С напредването на турнира започнах да играя все по-добре и определено съм щастлив, че отново съм на полуфинал тук."

В спора за място на финала Зверев ще се изправи срещу Карен Хачанов, който се класира напред след победа над Александер Блокс с 6:2, 7:5, 3:2 и отказване на белгиеца. Германецът и руснакът се срещнаха във финала на олимпийския турнир от игрите в Токио 2020 през лятото на 2021 г., когато Саша спечели златния медал. Общо в съперничеството Зверев води с 6-3 победи.

Другият финалист при мъжете със сигурност ще бъде американец - един измежду Франсис Тиафоу и Бен Шелтън. Полуфиналите са в петък вечер българско време.