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Зверев е на трети финал в Шлема през 2026 г.

Негов съперник за титлата на US Open ще бъде дебютант на тази сцена

Днес, 08:06
Александър Зверев прегръща приятелски Карен Хачанов на мрежата на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк, след като току-що го е победил в 1/2-финал на US Open.
ЕПА/БГНЕС
Александър Зверев прегръща приятелски Карен Хачанов на мрежата на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк, след като току-що го е победил в 1/2-финал на US Open.

Поставеният под №1 Александър Зверев се класира за финала на Откритото първенство на САЩ по тенис - последния за годината турнир от Големия шлем. На предпоследното стъпало германецът надделя над Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6) и в четвърти пореден мач не загуби сет.

"Победата може и да беше в три сета, но в никакъв случай не беше лесна. Карен игра много добре и се бореше до последно. Вторият и третият сет лесно можеше да се развият в негова полза. Просто изиграх някои точки по-добре и това се оказа един от решаващите фактори", анализира 29-годишният Саша.

Зверев вече има 52 победи в 65 изиграни мача от началото на 2026 г. Той ще играе на трети различен "мейджър" финал този сезон, след като спечели титлата на "Ролан Гарос" и загуби последния двубой на "Уимбълдън". Запитан дали в началото на годината си е представял, че ще бъде най-успешният играч в Шлема, световният №2 отговори:

"Аз вярвах, че е възможно, но повечето от вас - не. Всички се чудеха дали Яник и Карлос отново ще изиграят и четирите финала помежду си. Този въпрос беше напълно логичен предвид начина, по който се развиха последните два сезона в тура. Много съм доволен от начина, по който се развива сезонът ми до момента, но в неделя ми предстои още един много важен мач и сега мисля само за това."

За Зверев това ще бъде общо шести финал в най-престижната верига и втори на US Open след злощастния за него мач за трофея през 2020 г. Тогава той водеше с 2-0 сета и стигна до две шампионски точки в третия срещу Доминик Тийм, преди да допусне пълен обрат срещу австриеца.

Сега опонент в последния двубой ще му бъде младата надежда на домакините Бен Шелтън, за когото това ще бъде дебют на най-голямата сцена. 23-годишният левичар спечели изцяло американския 1/2-финал срещу Франсис Тиафоу с 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 и се класира за първия финал в кариерата си в Големия шлем.

"Ще имам нужда от публиката в неделя. Наистина се надявам да ме подкрепите. Нека всички заедно да го направим за САЩ - обърна се Бен към публиката на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк. - Франсис ми е като по-голям брат. Всеки път, когато излезем на този корт заедно, изживяването е специално. Точно тук искам да бъда - в заключителната фаза на US Open. Това са любимият ми турнир и любимият ми корт и да играя по този начин точно тук е нещо наистина специално."

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Ключови думи:

US Open, Александър Зверев, Бен Шелтън, Карен Хачанов, Франсис Тиафоу

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