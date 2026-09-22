Григор Димитров се провали в новото "Чалънджър" приключение

ЕПА/БГНЕС В края на миналата седмица Григор Димитров се завърна в турнира за Купа "Дейвис".

Три дни след края на мача за Купа "Дейвис" между Дания и България най-добрият ни тенисист Григор Димитров отново излезе на корта. Първата ни ракета (№127 в света) се завърна във веригата "Чалънджър" за участие в надпреварата на твърда настилка от ниво "125" във френския курорт Сен Тропе, но отпадна още на старта.

В I кръг съперник на 35-годишния ветеран от Хасково беле литовският талант Едас Бутвилас (22 г.), който е 198-и в ранглистата на АТР. Българската звезда не успя да вземе дори сет и загуби с 6:7 (3), 3:6.

Това беше първа среща между двамата в професионалната верига. Бутвилас ще играе на 1/8-финалите срещу Аролд Майо (Франция), който надделя над Джъстин Буле (Канада) с 6:4, 2:6, 7:6 (2).

След като 14 г. не беше играл в сериите "Чалънджър", през настоящия сезон Григор вече записа четири участия във втория ешелон на тура. През април, май и юни бившият №3 се включи в турнирите в Екс ан Прованс, Бордо и Дъблин, като постигна само две победи в общо пет изиграни мача - и двете в ирландската столица.

Сега българската звезда отново получи "уайлд кард" и беше поставен под №6 при третото си френско "Чалънджър" приключение за 2026 г. Водач на схемата е представителят на домакините Титуан Дроге (№84).