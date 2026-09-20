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Григор Димитров: Надявам се пак да играя за България

Определено ми липсва чувството да бъда в отбор, сподели най-добрият ни тенисист

Днес, 10:02
Григор Димитров говори пред медиите на официалната пресконференция в копенхагенското предградие Хилерьод, където в петък и събота се проведе мачът между Дания и България.
TennisKafe.com
Григор Димитров говори пред медиите на официалната пресконференция в копенхагенското предградие Хилерьод, където в петък и събота се проведе мачът между Дания и България.

"Обединението прави силата. Надявам се пак да играя за България. Определено ми липсва чувството да бъда в отбор."

Това сподели Григор Димитров пред bTV часове след загубата на националния тим с 2-3 в гостуването срещу Дания от Световна група I на Купа "Дейвис". Това беше първото участие на най-добрия ни тенисист в световното отборно първенство за мъже от 2015 г.

"Едни от най-хубавите моменти в началото на кариерата ми винаги са от отборни първенства. Цял живот нося флага, но да играеш с него е още по-специално", добави 35-годишният хасковлия.

Първата ни ракета беше много близо до това да донесе крайната победа на състава ни, излизайки на корта при аванс от 2-1 победи в наша полза срещу звездата на домакините Холгер Руне. Димитров спечели първия сет, но допусна драматичен обрат с 6:3, 3:6, 6:7 (4). А в решаващия мач №5 Илиян Радулов отстъпи пред Елмер Мьолер с 2:6, 4:6.

"Ще се опитам да давам колкото мога от моя страна и доколкото тялото ми позволява. Душата иска да играе - каза още Григор. - Не искам момчетата да си мислят, че няма да имат подкрепа от мен. Това ще продължи. Надявам се в бъдеще да направим и лагери и да се синхронизираме и да прекараме време, дори и да не е само за отборно първенство."

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Ключови думи:

Купа Дейвис, Григор Димитров

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