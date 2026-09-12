Рибакина покори тениса под светлините на Ню Йорк

Елена Рибакина пристигна в Ню Йорк и отне на Арина Сабаленка всичко, което ѝ принадлежеше в женския тенис. Казахстанката първо свали беларускинята от първото място в световната ранглиста, а после я детронира и като шампионка в Откритото първенство на САЩ.

В зрелищен финал на централния корт "Артър Аш" новата №1 надделя над водачката в схемата и победителка в турнира от 2024 и 2025 г. с 6:4, 5:7, 6:2 и спечели своята първа титла от US Open. Общо това е трети трофей от Големия шлем за Рибакина и втори тази година, след като в началото на сезона вдигна купата на Australian Open, също след успех над Сабаленка.

AO ➡️ USO. Elena completes the sequel 🎬 pic.twitter.com/lUPhKKKkKA — US Open Tennis (@usopen) 12 септември 2026 г.

Шампионката от "Уимбълдън" през 2022 г. вече се нуждае само от отличието на "Ролан Гарос", за да оформи своя кариерен Шлем. Сред действащите тенисистки единствено Серена Уилямс притежава всички четири "мейджър" титли, а в историята има още само 9 жени с великото постижение.

Една от тях - Мария Шарапова, беше сред ВИП гостите на финала тази нощ и именно тя слезе на корта, за да връчи трофея на новата шампионка. Самата 39-годишна рускиня триумфира в Ню Йорк преди точно 20 години, побеждавайки във финала през 2006-а белгийката Жюстин Енен-Арден.

"Трудно е да намеря думи в момента. Честно казано, не очаквах нищо подобно - сподели Рибакина по време на церемонията по награждаване. - По някакъв начин всичко се подреди по моя начин, но искам да кажа нещо: Арина, ти си великолепна шампионка! Толкова е трудно да играя срещу теб. Поздравления за теб и твоя екип, свършихте невероятна работа! Не мога да намеря много думи в момента, съжалявам. Искам да благодаря на тази великолепна публика за невероятната атмосфера. Изумително е. Започвам да обичам все повече и повече това място. Това ще остане един изумителен спомен за мен. Благодаря ви!"

"Последното, което искам да правя в момента, е тази реч, но ще се опитам - обърна се Сабаленка към публиката в Ню Йорк. - Благодаря на всички! Благодаря за подкрепата през тези две седмици, беше невероятно да играя пред всички вас. Разбира се, разочарована съм, но искам да поздравя Елена за невероятната година и невероятния резултат. Заслужено е, наслаждавай се! Забавлявай се утре и до края на сезона, за да мога да спечеля няколко титли. Благодаря на всички, които ми помогнаха през тези две седмици да се почувствам у дома. Нямам търпение да се върна следващата година. Благодаря на моя екип, на моите приятели. Бих желала да се бях представила по-добре, но предполагам - догодина."

Added to history ✍️ pic.twitter.com/ccyOSc2OCs — US Open Tennis (@usopen) 13 септември 2026 г.

Това беше третият женски финал на US Open от началото на XXI век, противопоставящ световните №1 и №2, и той донесе първа победа за подгласничката в ранглистата. В предишните два случая водачката в схемата Серена Уилямс се наложи над сестра си Винъс през 2002 г. и над Виктория Азаренка през 2013 г.

Също така Елена Рибакина подсили феноменалния си баланс в мачове срещу действаща лидерка в световната ранглиста и вече има 10 успеха и 8 поражения в такива мачове. А от понеделник за известно време изобщо няма да ѝ се налага да се изправя срещу първата в класацията на WTA, понеже това ще е самата тя.

Aryna Sabalenka Press Conference | 2026 US Open Final Aryna Sabalenka's press conference following her loss against Elena Rybakina in the final of the 2026 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe n... Aryna Sabalenka Press Conference | 2026 US Open Final Aryna Sabalenka's press conference following her loss against Elena Rybakina in the final of the 2026 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe n...