Зверев приспа кошмара от 2020 г. и спечели US Open

Александър Зверев е новият шампион в Откритото първенство на САЩ по тенис. Три месеца след като спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос", германецът добави към колекцията си и втора, надделявайки на финала в Ню Йорк в четири сета срещу първата ракета на домакините Бен Шелтън - 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

За 23-годишния американец това беше дебютен "мейджър" финал и напрежението сякаш му попречи да покаже най-доброто от себе си в по-дълги периоди от двубоя. Така Шелтън не успя да сложи край на сушата за Съединените щати, които вече 23 г. нямат свой шампион на US Open - и въобще в Шлема. Последният такъв си остава Анди Родик, вдигнал купата във "Флашинг Медоус" през 2003-та.

It’s a two-Grand Slam season for Alexander Zverev! 🏆🏆 pic.twitter.com/UFFE5ZOaVC — US Open Tennis (@usopen) 13 септември 2026 г.

29-годишният Зверев пък беше загубил първите си четири финала в най-престижната верига, но вече е двукратен шампион на най-високото ниво. С успеха тази нощ той приспа и най-ужасния си кошмар, преследващ го вече 6 години - на финала в Ню Йорк през 2020 г. германецът водеше с 2-0 сета и имаше два мачбола срещу Доминик Тийм, преди да допусне пълен обрат.

"В Германия 30 години не бяхме печелили титла от Големия шлем, а сега за няколко месеца спечелихме две. Господ видя колко много работим и през 2026 г. нещата се наредиха както трябваше - сподели Саша по време на церемонията по награждаване. - Трябва да благодаря на най-важния човек в моя живот - моята майка. Когато четиригодишният ти син е диагностициран с диабет, това ограничава възможностите му за професионален спорт. Но тя повярва, че е възможно. Че ако искам да бъда тенисист, ще бъда тенисист. Че мога да бъда какъвто поискам. Майка ми е най-важният и най-силният човек, когото познавам. На нея дължа всичко."

Zverev’s name has been added to the wall of champions! ✍️ pic.twitter.com/HsuxxTFAWW — US Open Tennis (@usopen) 13 септември 2026 г.

"Първо и най-важно, искам да благодаря на Господ за това, че съм тук. Успехите и пораженията - всичко това е дар, който трябва да оценяваме - заяви пък Шелтън. - Саша, ти беше невероятен. Това, което правиш, е невероятно - да спечелиш две титли от Големия шлем в един сезон. Тези резултати не са случайни. Знам, че работиш повече от всеки. Искам да благодаря на екипа си. Имам най-подкрепящия отбор около себе си. Знам колко трудно е да обикаляте целия свят с мен. Това изисква пълно отдаване. Всички сте толкова специални. Без вашата подкрепа нямаше да стигна дотук. Оценявам го. Това е любимият ми турнир. Благодаря на всички тук сега, на тези пред телевизорите и на хората, които оставаха будни до 4 сутринта, за да гледат. Ще се върна."

След страхотното си представяне Шелтън се изкачва с пет позиции в световната ранглиста до върховото в кариерата си четвърто място. Въпреки титлата Зверев ще продължи да бъде №2 зад лидера Яник Синер. В Топ 3 остава и Карлос Алкарас, въпреки че не успя да защити трофея си от US Open.