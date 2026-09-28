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Григор Димитров е с нова контузия

България ще гостува на Парагвай в плейофите на Световна група I за Купа "Дейвис"

Днес, 16:04
Преди десетина дни Григор Димитров се завърна в националния отбор за Купа "Дейвис", но не успя да помогне за победа над Дания в Световна група I.
ЕПА/БГНЕС
Преди десетина дни Григор Димитров се завърна в националния отбор за Купа "Дейвис", но не успя да помогне за победа над Дания в Световна група I.

Григор Димитров се оттегли заради контузия от тенис турнира от категория "Чалънджър 125" в Порто часове преди първия си мач. Това съобщиха португалските журналисти Гаспар Рибейро Ланса и Жозе Моргадо.

И двамата твърдят, че става дума за "травма в лявото коляно". Според специализирания български сайт TennisKafe.com причината за решението на първата ни ракета е "възпаление на нерв, който минава по протежение на лявото бедро".

Отказването на Григор е тежък удар за организаторите на "Порто Оупън", които дадоха "уайлд кард" на 35-годишния българин и го рекламираха като най-именития участник в турнира. Преди началото на надпреварата Димитров проведе тренировка с един от най-обещаващите португалски таланти - Енрике Роча, като заниманието беше изгледано на живо от над 50 души.

Най-добрият български тенисист в историята (№127 в света в момента) трябваше да излезе днес в 16:30 ч. наше време в I кръг срещу испанеца Даниел Ринкон (№257 в ранглистата). В крайна сметка мачът беше свален от програмата на централния корт и 23-годишният ибериец изобщо няма да играе днес.

Ринкон ще научи новия си съперник след приключване на квалификациите, като по жребий ще получи или преодолял ги играч, или "щастливия губещ", който ще заеме мястото на Григор Димитров в основната схема. В решаващия II кръг на пресявките участва и Пьотр Нестеров, който по-рано днес победи Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:2 и сред потенциалните противници на младия испанец.

 

КУПА "ДЕЙВИС"

Както Григор Димитров, така и Пьотр Нестеров бяха част от националния отбор на България за Купа "Дейвис", който преди 10 дни загуби от Дания в Световна група I с 2-3 като гост в Копенхаген. Тегленият днес жребий за световното отборно първенство по тенис за мъже отреди през зимата тимът ни да гостува срещу Парагвай в плейофа за място във втория ешелон през 2027 г. Двубоят ще бъде на 5-6 или 6-7 февруари по усмотрение на домакините.

Парагвайците също загубиха своя мач от Световна група I по-миналия уикенд - с 2-3 като гости на Перу. Последната среща между България и Парагвай беше през март 2022 г., когато в дебюта на капитана Валентин Димов нашите тенисисти победиха с 3-1 в зала "София".

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Ключови думи:

Григор Димитров, Пьотр Нестеров, Купа Дейвис

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