Спортът по телевизията - 14 септември

Диема спорт

06:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №3, Ринки Хиджиката/Джон Пиърс - Сандер Жил/Йоран Влиген

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №4, Алекс де Минор - Зизу Бергс

10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №5, Джордан Томпсън - Рафаел Колиньон

12:15 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Германия, второ състезание

13:20 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Золдер, първо състезание

15:15 Футбол: Втора лига, "Пирин" (Благоевград) - "Дунав от Русе"

18:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"

20:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Левски"

Евроспорт 2

07:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, първо състезание

08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание

10:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, второ състезание

11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание

14:20 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри

16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

07:15 Суперкарс: състезание в Тейлъм Бенд

11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание

16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Китай

19:00 WRC: рали "Чили", SS16 Био Био 2, бонус етап

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Холуд"

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Украйна - Белгия

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден

20:00 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Чикаго Беърс"

23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Филаделфия Ийгълс"

bTV Action

11:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №3, Александър Донски/Пьотр Нестеров - Хари Хелиовара/Ееро Васа

13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №4, Иван Иванов - Ото Виртанен

15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №5, Александър Василев - Емил Руусувуори

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: СП в Токио

Диема спорт 2

12:30 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Испания - Дания, мач №3, Педро Мартинес/Жауме Мунар - Аугуст Холмгрен/Йоханес Инглидсен

14:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Испания - Дания, мач №4, Жауме Мунар - Холгер Руне

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Ливърпул"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Рома" - "Торино"

16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Лече"

19:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Лацио"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Болоня"

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиънишип, "Саутхемптън" - "Портсмут"

16:00 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Тулуза"

18:15 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Ланс"

21:30 Футбол: Суперлига, ОФИ (Крит) - ПАОК

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

17:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Селтик"

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Динамо" (Дрезден)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Аугсбург"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер" (Бремен)

21:00 Баскетбол: Евро 2025, финал, Турция - Германия

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Жирона"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Бетис"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Райо Валекано"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Валенсия"

Евроспорт 1

17:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап

21:30 Колоездене (мъже): ГП на Монреал

02:00 Лека атлетика: СП в Токио

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, финали (св. стил)