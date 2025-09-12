Спортът по телевизията - 14 септември

Диема спорт
06:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №3, Ринки Хиджиката/Джон Пиърс - Сандер Жил/Йоран Влиген
08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №4, Алекс де Минор - Зизу Бергс
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №5, Джордан Томпсън - Рафаел Колиньон
12:15 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Германия, второ състезание
13:20 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Золдер, първо състезание
15:15 Футбол: Втора лига, "Пирин" (Благоевград) - "Дунав от Русе"
18:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"
20:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Левски"
Евроспорт 2
07:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, първо състезание
08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание
10:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, второ състезание
11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание
14:20 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри
16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 1
07:15 Суперкарс: състезание в Тейлъм Бенд
11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Китай
19:00 WRC: рали "Чили", SS16 Био Био 2, бонус етап
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Холуд"
Макс спорт 2
09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Украйна - Белгия
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден
20:00 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Чикаго Беърс"
23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Филаделфия Ийгълс"
bTV Action
11:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №3, Александър Донски/Пьотр Нестеров - Хари Хелиовара/Ееро Васа
13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №4, Иван Иванов - Ото Виртанен
15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №5, Александър Василев - Емил Руусувуори
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Лека атлетика: СП в Токио
Диема спорт 2
12:30 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Испания - Дания, мач №3, Педро Мартинес/Жауме Мунар - Аугуст Холмгрен/Йоханес Инглидсен
14:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Испания - Дания, мач №4, Жауме Мунар - Холгер Руне
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Ливърпул"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Рома" - "Торино"
16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Лече"
19:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Болоня"
Нова спорт
14:00 Футбол: Чемпиънишип, "Саутхемптън" - "Портсмут"
16:00 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Тулуза"
18:15 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Ланс"
21:30 Футбол: Суперлига, ОФИ (Крит) - ПАОК
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
17:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Селтик"
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Динамо" (Дрезден)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Аугсбург"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер" (Бремен)
21:00 Баскетбол: Евро 2025, финал, Турция - Германия
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Жирона"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Бетис"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Райо Валекано"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Валенсия"
Евроспорт 1
17:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап
21:30 Колоездене (мъже): ГП на Монреал
02:00 Лека атлетика: СП в Токио
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, финали (св. стил)