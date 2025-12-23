Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

35 г. след Марадона "Наполи" отново направи дубъл

Както и през 1990-а, бразилец блесна във финала за Суперкупата на Италия

Днес, 07:33
Собственикът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис се е присъединил на подиума към футболистите, за да отпразнува с тях третата Суперкупа на Италия в клубната история.
ЕПА/БГНЕС
Собственикът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис се е присъединил на подиума към футболистите, за да отпразнува с тях третата Суперкупа на Италия в клубната история.

За трети път в клубната история "Наполи" спечели Суперкупата на Италия по футбол. Във финала на минитурнира в Саудитска Арабия неаполитанци надиграха "Болоня" с 2:0 на ст. "Крал Сауд" в столицата Рияд.

И двата гола отбеляза бразилецът Давид Нерес, като първото му попадение беше истински шедьовър. В 39-ата мин. той проби навътре от дясното крило и с левия крак прати неспасяем изстрел в далечния вратарски ъгъл. А в 57-ата пресира в наказателното поле противников защитник, отне му топката и прехвърли стража на болонци Федeрико Равалия.

Така "Наполи" оформи своя първи дубъл от 35 години, след като през 1990-а с великия Диего Марадона в състава също спечели шампионската титла в Серия А и суперкупата на страната. По ирония на съдбата в онзи финал преди три десетилетия и половина също блесна бразилец - легендата Карека се разписа два пъти за 5:1 срещу "Ювентус" в Неапол.

С общо третия си триумф за Суперкупата на Италия (след 2014 г.) "Наполи" излезе еднолично на пето място във вечната класация на надпреварата, изпреварвайки "Рома" (2). Повече имат само "Ювентус" (9), "Милан" (8), "Интер" (8) и "Лацио" (5). Още само три клуба са печелили трофея - "Сампдория", "Фиорентина" и "Парма" по веднъж.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Наполи

Още новини по темата

"Наполи" грабна четвъртото си скудето в последния кръг в Италия
24 Май 2025

"Барселона" проби с юношите до Топ 8 в Европа
13 Март 2024

"Барселона" изпусна победата на ст. "Диего Марадона"
22 Февр. 2024

"Наполи" - "Барселона" е украшението на 1/8-финалите в Шампионската лига
18 Дек. 2023

Неапол не спа след първата титла на "Наполи" от 33 години насам
05 Май 2023

"Милан" е на 1/2-финал в ШЛ за първи път от "златната" 2007 г.
19 Апр. 2023

Червени картони помогнаха на "Реал" и "Милан" в Шампионската лига
13 Апр. 2023

"Реал" (Мадрид) и "Наполи" не допуснаха нощ на чудесата в Шампионската лига
16 Март 2023

Бой на фенове с полицията подпали Неапол преди мача от ШЛ
15 Март 2023

Новата звезда на Серия А идва от сметището в Лагос
25 Февр. 2023

Сензацията Хвича е най-добрият дебютант в Европа
16 Февр. 2023

"Наполи" направи за смях "Ливърпул" в Шампионската лига
08 Септ. 2022

Играч на "Наполи" е вторият нов в "ЦСКА-София"
11 Юни 2021

Ван Бастен: Титлата в Серия А през 1990 г. бе уредена
18 Март 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ