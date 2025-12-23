35 г. след Марадона "Наполи" отново направи дубъл

ЕПА/БГНЕС Собственикът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис се е присъединил на подиума към футболистите, за да отпразнува с тях третата Суперкупа на Италия в клубната история.

За трети път в клубната история "Наполи" спечели Суперкупата на Италия по футбол. Във финала на минитурнира в Саудитска Арабия неаполитанци надиграха "Болоня" с 2:0 на ст. "Крал Сауд" в столицата Рияд.

И двата гола отбеляза бразилецът Давид Нерес, като първото му попадение беше истински шедьовър. В 39-ата мин. той проби навътре от дясното крило и с левия крак прати неспасяем изстрел в далечния вратарски ъгъл. А в 57-ата пресира в наказателното поле противников защитник, отне му топката и прехвърли стража на болонци Федeрико Равалия.

Така "Наполи" оформи своя първи дубъл от 35 години, след като през 1990-а с великия Диего Марадона в състава също спечели шампионската титла в Серия А и суперкупата на страната. По ирония на съдбата в онзи финал преди три десетилетия и половина също блесна бразилец - легендата Карека се разписа два пъти за 5:1 срещу "Ювентус" в Неапол.

С общо третия си триумф за Суперкупата на Италия (след 2014 г.) "Наполи" излезе еднолично на пето място във вечната класация на надпреварата, изпреварвайки "Рома" (2). Повече имат само "Ювентус" (9), "Милан" (8), "Интер" (8) и "Лацио" (5). Още само три клуба са печелили трофея - "Сампдория", "Фиорентина" и "Парма" по веднъж.