Спортът по телевизията - 27 декември

Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, I манш
12:15 Ски (мъже): СК в Ливиньо, супер Г
14:00 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, II манш
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Парма" - "Фиорентина
16:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Ювентус"
Макс спорт 4
14:30 Футбол: Купа на Африка, Бенин - Ботсвана
17:00 Футбол: Купа на Африка, Сенегал - Конго
19:30 Футбол: Купа на Африка, Уганда - Танзания
22:00 Футбол: Купа на Африка, Нигерия - Тунис
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Манчестър Сити"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Астън Вила"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Фулъм"
00:00 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Далас Маверикс"
Ринг
14:30 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Хартс"
17:00 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Селтик"
19:45 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Дънди Юнайтед"
Макс спорт 2
16:50 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Ахдуд"
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Итихад" - "Ал Шабаб"
Диема спорт
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Борнемут"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Бургос"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Рио Бреоган"
Диема спорт 3
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Манреса"
Нова спорт
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Евертън"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Мурсия"