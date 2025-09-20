Спортът по телевизията - 21 септември

Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал, Кристофър О`Конъл - Алехандро Табило
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал, Маркос Гирон - Брандън Накашима
13:30 Голф: Открито първенство на Франция, IV ден
21:00 НАСКАР: Ню Хемпшир
Макс спорт 3
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал, Корентен Муте - Томас Ечевери
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал, Валентен Ройе - Лърнър Тиен
13:30 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Рома"
16:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Аталанта"
19:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Сасуоло"
Евроспорт 2
09:00 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
11:00 Колоездене (жени): СП в Кигали, часовник
14:15 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
17:30 Конен спорт: Лига на нациите, Сен Тропе, прескачане на препятствия
22:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
02:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
04:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
Диема спорт 3
10:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, състезание
14:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, състезание
16:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Унион" (Берлин)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
20:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Волфсбург"
Макс спорт 2
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Аржентина - Италия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Белгия - Финландия
20:00 НФЛ: "Минесота Вайкингс" - "Синсинати Бенгалс"
23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Аризона Кардиналс"
ТВ 1
11:00 Ръгби: Купа на България, 1/2-финал, "Валяците" (Перник) - НСА (София)
14:30 Ръгби: Купа на България, 1/2-финал, "Локомотив" (София) - "Янтра" (Габрово)
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Лека атлетика: СП в Токио
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Селта"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Овиедо"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Хетафе"
Диема спорт
15:00 Футбол: Втора лига, "Миньор" (Перник) - "Фратрия"
17:45 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Ботев" (Пловдив)
20:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Берое"
Ринг
15:30 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Аякс"
17:45 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Фейенорд"
Нова спорт
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Нюкасъл"
18:15 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Мец"
21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Астън Вила"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): СП в Кигали, часовник
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, финал, Джоу Юелун - Марк Алън (II сесия)
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали