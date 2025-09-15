Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България се класира за 1/8-финалите на световното по волейбол

Националите изстрадаха с тайбрек втората си победа на Мондиал 2025

Днес, 15:04
FIVB

Волейболните национали гарантираха на България участие в елиминациите на световното първенство за мъже във Филипините. Във втория си мач от група Е селекцията на Джанлоренцо Бленджини надделя над тима на Словения с 3:2 (19, 14, -18, -23, 13) и се класираха за 1/8-финалите.

Двубоят в Пасай започна вихрено за "лъвовете", които доминираха тотално в първите два гейма и изглеждаха устремени към втори пореден разгромен резултат след 3:0 срещу Германия на старта. След това обаче последва отпускане в българското поле и подем в словенските редици, което беше на път да доведе до горчиво поражение за отбора ни.

Веднъж загубили психологическото си преимущество, нашите волейболисти влязоха вяло в тайбрека и бързо изостанаха в резултата. Обратът започна от 9:11, когато на сервис застана Александър Николов - диагоналът направи серия от четири поредни начални удара до 13:9. От решаващо значение за поредицата се оказа и навременно видео оспорване от страна на Бленджини за докосване на мрежата на словенската блокада, донесло изравнителната точка за 11:11.

Николов завърши като №1 по резултатност във втори пореден мач, отбелязвайки 26 т. (2 аса, 1 блок) за изстраданата победа. Посрещачът Аспарух Аспарухов добави 17 т. (2 аса, 2 блока), центърът Илия Петков заби 11 т. (1 ас, 5 блока), а разпределителят Симеон Николов допринесе с цели 10 т. (4 аса).

В противниковия състав над всички Тончек Щерн с 20 т. (2 блока), а с двуцифрен актив завършиха още двама него съотборници - Ник Муянович с 16 т. (1 блок) и Жига Щерн с 13 т. (2 аса, 1 блок).

След втората си победа тимът на България събра 5 т. и не може да бъде изместен от едно от първите две места в група Е. За втората позиция, даваща право на участие в Топ 16, в директен спор в последния кръг в сряда ще влязат Словения (1-1, 4 т.) и Германия (1-1, 3 т.). Също на 17 нашите национали ще се изправят срещу аутсайдера Чили (0-2, 0 т.).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, мъжки национален отбор, Джанлоренцо Бленджини

Още новини по темата

БФС ще обяви новия национален селекционер на 24 септември
15 Септ. 2025

България стартира ударно на волейболния Мондиал 2025
13 Септ. 2025

БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер
12 Септ. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор
09 Септ. 2025

Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер
08 Септ. 2025

Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра
07 Септ. 2025

БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси
06 Септ. 2025

Националите играха достойно срещу Испания, но това стигна за 0:3
04 Септ. 2025

Капитанът Кирил Десподов отпадна за мачовете с Испания и Грузия
04 Септ. 2025

Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми
03 Септ. 2025

УЕФА внезапно смени съдията на мача ни с Испания
02 Септ. 2025

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания
01 Септ. 2025

Казийски: Българската публика е мотивацията ми
01 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар