България се класира за 1/8-финалите на световното по волейбол

Волейболните национали гарантираха на България участие в елиминациите на световното първенство за мъже във Филипините. Във втория си мач от група Е селекцията на Джанлоренцо Бленджини надделя над тима на Словения с 3:2 (19, 14, -18, -23, 13) и се класираха за 1/8-финалите.

Двубоят в Пасай започна вихрено за "лъвовете", които доминираха тотално в първите два гейма и изглеждаха устремени към втори пореден разгромен резултат след 3:0 срещу Германия на старта. След това обаче последва отпускане в българското поле и подем в словенските редици, което беше на път да доведе до горчиво поражение за отбора ни.

Веднъж загубили психологическото си преимущество, нашите волейболисти влязоха вяло в тайбрека и бързо изостанаха в резултата. Обратът започна от 9:11, когато на сервис застана Александър Николов - диагоналът направи серия от четири поредни начални удара до 13:9. От решаващо значение за поредицата се оказа и навременно видео оспорване от страна на Бленджини за докосване на мрежата на словенската блокада, донесло изравнителната точка за 11:11.

Николов завърши като №1 по резултатност във втори пореден мач, отбелязвайки 26 т. (2 аса, 1 блок) за изстраданата победа. Посрещачът Аспарух Аспарухов добави 17 т. (2 аса, 2 блока), центърът Илия Петков заби 11 т. (1 ас, 5 блока), а разпределителят Симеон Николов допринесе с цели 10 т. (4 аса).

В противниковия състав над всички Тончек Щерн с 20 т. (2 блока), а с двуцифрен актив завършиха още двама него съотборници - Ник Муянович с 16 т. (1 блок) и Жига Щерн с 13 т. (2 аса, 1 блок).

След втората си победа тимът на България събра 5 т. и не може да бъде изместен от едно от първите две места в група Е. За втората позиция, даваща право на участие в Топ 16, в директен спор в последния кръг в сряда ще влязат Словения (1-1, 4 т.) и Германия (1-1, 3 т.). Също на 17 нашите национали ще се изправят срещу аутсайдера Чили (0-2, 0 т.).