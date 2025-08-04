Медия без
Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

09 Авг. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 11 август

Футбол

Макс спорт 4

03:10 МЛС: "Орландо Сити" - "Интер Маями"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Берое"
21:15 Първа лига: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

21:45 Франция, Лига 2: "Амиен" - "Реймс"

Ринг

22:45 Примейра лига: "Порто" - "Витория" (Гимараеш)

Спорт

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг

Макс спорт 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

 

ВТОРНИК, 12 август

Спорт

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал

Евроспорт 2

15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, I етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Футбол

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Спартак" (Плевен) - "Дунав"
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Ковънтри" - "Лутън"

Диема спорт 3

21:15 Шампионска лига, III кв. кръг, реванш: "Ференцварош" - "Лудогорец"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Нортхемптън" - "Саутхемптън" 

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бромли" - "Ипсуич"

 

СРЯДА, 13 август

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Онсе Калдас" - "Уракан"
03:30 Копа Либертадорес: "Атлетико Насионал" - "Сао Пауло"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Хъдърсфилд" - "Лестър"

Диема спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Болтън" - "Шефилд Уензди" 

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бирмингам" - "Шефилд Юнайтед"

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Суперкупа на УЕФА: "Пари Сен Жермен" - "Тотнъм"

Спорт

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал

Евроспорт 2

15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, II етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, II етап

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

 

ЧЕТВЪРТЪК, 14 август

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Боливар" - "Сиенсиано"
03:30 Копа Либертадорес: "Фламенго" - "Интернасионал" (Порту Алегре)

Диема спорт

19:00 Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш: "Сабах" - "Левски"
 
Диема спорт 3

20:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш: "Арда" - "Кауно Жалгирис"

Спорт

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал

Макс спорт 1

14:00 Голф: Шампионат на Дания, I ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал

Евроспорт 2

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, III етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", I ден

 

ПЕТЪК, 15 август

Спорт

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, I етап
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, IV етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", II ден

Евроспорт 1

14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал

Макс спорт 1

14:00 Голф: Шампионат на Дания, II ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Монтана"
21:15 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Гютерсло" - "Унион" (Берлин)
21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Саарбрюкен" - "Магдебург"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Арминия" (Билефелд) - "Вердер" (Бремен)

Диема спорт 2

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Зоненхоф" (Гросаспах) - "Байер" (Леверкузен)
22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Борнемут"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Жирона" - "Райо Валекано"
22:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Овиедо"

Ринг

21:45 Купа на лигата на Шотландия, II кръг: "Селтик" - "Фолкърк"

Макс спорт 3

21:45 Купа на Италия, I кръг: "Лече" - "Юве Стабия"

 

СЪБОТА, 16 август

Спорт

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Австрия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Австрия, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Австрия, първо състезание
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австрия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, спринт
17:05 Moto E: ГП на Австрия, второ състезание

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (I сесия)
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (II сесия)

Макс спорт 1

13:00 Голф: Шампионат на Дания, III ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, II етап
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, III етап
20:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", III ден

bTV Action

18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Австрия

Футбол

Диема спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Берлин) - "Бохум"
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Хемелинген" - "Волфсбург"
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Черно море"
21:15 Първа лига: "Берое" - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 3

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Пирмазенс" - "Хамбургер"
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Зандхаузен" - РБ (Лайпциг)
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Шпортфройде" (Лоте) - "Фрайбург"
21:30 Суперкупа на Германия: "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Уест Бромич"
17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Уест Хем"
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Любек" - "Дармщат"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Нюкасъл"
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Манчестър Сити"
22:05 Лига 1: "Ница" - "Тулуза"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Алавес" - "Леванте"
20:30 Ла Лига: "Майорка" - "Барселона"
22:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал Сосиедад"

Макс спорт 3

19:30 Купа на Италия, I кръг: "Комо" - "Сюдтирол"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Кремонезе" - "Палермо"

Ринг

19:45 Купа на лигата на Шотландия, II кръг: "Рейнджърс" - "Алоа"
22:30 Примейра лига: 

 

НЕДЕЛЯ, 17 август

Спорт

Макс спорт 3

02:30 НАСКАР: Вирджиния
11:00 ЕRC: рали "Чехия", SS10 Катежинице 1
17:00 ЕRC: рали "Чехия", SS13 Катежинице 2

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 319, Дрикъс дю Плеси - Хамзат Чимаев
10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание

Макс спорт 1

13:00 Голф: Шампионат на Дания, IV ден

Евроспорт 2

13:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, III етап
15:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"
19:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

14:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, второ състезание

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Гоу Ахед Ийгълс" - "Аякс"
15:30 Ередивизи: "Твенте" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Примейра лига: 

Диема спорт 3

14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Саутхемптън" 
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Брентфорд" 
18:15 Лига 1: "Анже" - "Париж"

Диема спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Енгерс" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 
16:00 Лига 1: "Брест" - "Лил"
19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Левски"

Нова спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Виктория" (Кьолн) - "Падерборн" 
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Атлас" (Делменхорст) - "Борусия" (Мьонхенгладбах) 
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Халешер" - "Аугсбург"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Челси" - "Кристъл Палас"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Нант" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Селта" - "Хетафе"
20:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
22:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
02:10 МЛС: "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сан Диего"

Макс спорт 3

22:15 Купа на Италия, I кръг: "Милан" - "Бари"

 

спортна ТВ програма

