Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 11 август
Футбол
Макс спорт 4
03:10 МЛС: "Орландо Сити" - "Интер Маями"
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Берое"
21:15 Първа лига: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 3
21:45 Франция, Лига 2: "Амиен" - "Реймс"
Ринг
22:45 Примейра лига: "Порто" - "Витория" (Гимараеш)
Спорт
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг
Макс спорт 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
ВТОРНИК, 12 август
Спорт
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал
Евроспорт 2
15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, I етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
Футбол
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Спартак" (Плевен) - "Дунав"
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Ковънтри" - "Лутън"
Диема спорт 3
21:15 Шампионска лига, III кв. кръг, реванш: "Ференцварош" - "Лудогорец"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Нортхемптън" - "Саутхемптън"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бромли" - "Ипсуич"
СРЯДА, 13 август
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Онсе Калдас" - "Уракан"
03:30 Копа Либертадорес: "Атлетико Насионал" - "Сао Пауло"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Хъдърсфилд" - "Лестър"
Диема спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Болтън" - "Шефилд Уензди"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бирмингам" - "Шефилд Юнайтед"
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Суперкупа на УЕФА: "Пари Сен Жермен" - "Тотнъм"
Спорт
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал
Евроспорт 2
15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, II етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, II етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
ЧЕТВЪРТЪК, 14 август
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Боливар" - "Сиенсиано"
03:30 Копа Либертадорес: "Фламенго" - "Интернасионал" (Порту Алегре)
Диема спорт
19:00 Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш: "Сабах" - "Левски"
Диема спорт 3
20:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш: "Арда" - "Кауно Жалгирис"
Спорт
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал
Макс спорт 1
14:00 Голф: Шампионат на Дания, I ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
Евроспорт 2
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, III етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", I ден
ПЕТЪК, 15 август
Спорт
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка
Евроспорт 2
14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, I етап
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, IV етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", II ден
Евроспорт 1
14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал
Макс спорт 1
14:00 Голф: Шампионат на Дания, II ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Монтана"
21:15 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Гютерсло" - "Унион" (Берлин)
21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Саарбрюкен" - "Магдебург"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Арминия" (Билефелд) - "Вердер" (Бремен)
Диема спорт 2
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Зоненхоф" (Гросаспах) - "Байер" (Леверкузен)
22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Борнемут"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Жирона" - "Райо Валекано"
22:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Овиедо"
Ринг
21:45 Купа на лигата на Шотландия, II кръг: "Селтик" - "Фолкърк"
Макс спорт 3
21:45 Купа на Италия, I кръг: "Лече" - "Юве Стабия"
СЪБОТА, 16 август
Спорт
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Австрия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Австрия, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Австрия, първо състезание
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австрия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, спринт
17:05 Moto E: ГП на Австрия, второ състезание
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (I сесия)
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (II сесия)
Макс спорт 1
13:00 Голф: Шампионат на Дания, III ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
Евроспорт 2
14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, II етап
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, III етап
20:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", III ден
bTV Action
18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Австрия
Футбол
Диема спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Берлин) - "Бохум"
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Хемелинген" - "Волфсбург"
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Черно море"
21:15 Първа лига: "Берое" - "Ботев" (Пловдив)
Диема спорт 3
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Пирмазенс" - "Хамбургер"
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Зандхаузен" - РБ (Лайпциг)
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Шпортфройде" (Лоте) - "Фрайбург"
21:30 Суперкупа на Германия: "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Уест Бромич"
17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Уест Хем"
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Любек" - "Дармщат"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Нюкасъл"
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Манчестър Сити"
22:05 Лига 1: "Ница" - "Тулуза"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Алавес" - "Леванте"
20:30 Ла Лига: "Майорка" - "Барселона"
22:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал Сосиедад"
Макс спорт 3
19:30 Купа на Италия, I кръг: "Комо" - "Сюдтирол"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Кремонезе" - "Палермо"
Ринг
19:45 Купа на лигата на Шотландия, II кръг: "Рейнджърс" - "Алоа"
22:30 Примейра лига:
НЕДЕЛЯ, 17 август
Спорт
Макс спорт 3
02:30 НАСКАР: Вирджиния
11:00 ЕRC: рали "Чехия", SS10 Катежинице 1
17:00 ЕRC: рали "Чехия", SS13 Катежинице 2
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 319, Дрикъс дю Плеси - Хамзат Чимаев
10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание
Макс спорт 1
13:00 Голф: Шампионат на Дания, IV ден
Евроспорт 2
13:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, III етап
15:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"
19:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
14:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, второ състезание
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Гоу Ахед Ийгълс" - "Аякс"
15:30 Ередивизи: "Твенте" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Примейра лига:
Диема спорт 3
14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Саутхемптън"
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Брентфорд"
18:15 Лига 1: "Анже" - "Париж"
Диема спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Енгерс" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
16:00 Лига 1: "Брест" - "Лил"
19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Левски"
Нова спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Виктория" (Кьолн) - "Падерборн"
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Атлас" (Делменхорст) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Халешер" - "Аугсбург"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Челси" - "Кристъл Палас"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Нант" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Селта" - "Хетафе"
20:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
22:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
02:10 МЛС: "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сан Диего"
Макс спорт 3
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Милан" - "Бари"