ЕПА/БГНЕС Лидерът на "Олимпиакос" Александър Везенков е спечелил борбата за топката под натиска на Чума Океке от "Реал".

Тегленият от Александър Везенков отбор на "Олимпиакос" пропусна да запише рекордна победа срещу "Реал" (Мадрид) в баскетболната Евролига. В повторението на финала от миналия сезон в 13-ия кръг на новата кампания гръцкият гранд и настоящ континентален шампион разгроми испанския си противник само с 92:76, изравнявайки най-голямата разлика в историята на съперничеството.

"Само", защото през по-голяма част от второто полувреме домакините в зала "Сунел Арена" в Атина водеха с над 20 точки. Дистанцията се стопи едва в последните минути на заключителната четвърт, когато на игрището бяха всички резерви в състава на Йоргос Барцокас и в редиците на "червено-белите" настъпи групово отпускане заради предрешения изход.

One of the most dazzling wins we’ve seen from the Reds in recent times!#EveryGameMatters pic.twitter.com/GXxP5Tiv9n — EuroLeague (@EuroLeague) 20 ноември 2026 г.

За близо 26 мин. на паркета Везенков реализира 14 т., хвана 7 борби и направи една асистенция и един чадър. Най-резултатен за победителите тази вечер беше Тайрик Джоунс - центърът пропусна само веднъж при 11 стрелби от игра и завърши с 22 т., 8 борби и 3 откраднати топки, превръщайки се в MVP на мача. Еван Фурние добави 17 т. и 5 асистенции за успеха, а другият български национал в гръцкия тим Коди Милър-Макинтайър допринесе с 5 т., 6 асистенции и 2 борби.

Тео Маледон беше водещата фигура за мадридчани със 17 т. и 7 асистенции. Чума Океке реализира четири тройки за своите 12 т., а Деймиън Джоунс приключи с "дабъл-дабъл" от 10 т. и 11 борби.

Сред ВИП гостите по трибуните в столицата на Гърция беше българската футболна легенда Христо Стоичков.

Bulgarian greatness meets Bulgarian greatness ⭐️🇧🇬



1994 Ballon d’Or winner and football legend Hristo Stoichkov watching fellow Bulgarian and EuroLeague superstar Sasha Vezenkov in action!#EveryGameMatters pic.twitter.com/zbp7dyb7bt — EuroLeague (@EuroLeague) 20 ноември 2026 г.

За "Олимпиакос" победата беше 10-а от началото на сезона и с баланс 10-3 носителят на титлата се изравни с "Валенсия" на върха във временното класиране. Трети и четвърти с по 9-4 са "Панатинайкос" и "Дубай".

В следващия 14-и кръг Везенков и ко. ще домакинстват на "Апоел" (Тел Авив). Мачът е в сряда (25 ноември) от 21:15 ч., а веднага след края му Саша и Коди ще пътуват за София, за да подсилят националния отбор на България за евроквалификацията срещу Дания по-малко от 24 часа по-късно - в четвъртък (26 ноември) от 19:00 ч. в зала "Арена 8888".