Баскетболният отбор на България спечели героична втора победа във II фаза на квалификациите и продължава да мечтае за участие на Евробаскет 2027 за жени. В Прага нашите направиха забележителен обрат и спечелиха с 56:53 срещу тима на Чехия в най-слабо резултатния двубой от гр.J до момента.

За разлика от първите две срещи (домакинските 91:74 над Хърватия и 64:85 от европейския вицешампион Испания) този път в състава на треньора Таня Гатева го нямаше американският център Кайла Хилсман, която в тези мачове вкара общо 27 т. и спечели 20 борби под кошовете. На нейно място център бе другата американка с български паспорт - Стеф Костович, която се справи великолепно и поведе, заедно с капитана Борислава Константинова, тима.

Нашите националки не бяха напред в резултата нито веднъж чак до 27-ата мин. Най-големият им пасив бе 12 т. при 24:36 в 23-ата мин., но след това те внесоха магическа промяна в играта си и дадоха на чехкините само две точки, като затвориха третата четвърт при 44:38 в своя полза.

Последата част стартира с натиск на домакините, които успяха да изравнят и дори да поведат за кратко (при 48:46). Последва нова добра игра от българския състав, който натрупа безценен аванс от 5 точки и го удържа до последните секунди, независимо от отчаяния щурм на противника.

Стеф Костович направи феноменален "дабъл-дабъл" от 17 т. и 21 борби, а Борислава Христова остана в подножието на дабъла с 14 т. и 9 борби. Гергана Иванова пък завърши с 13 т., като вкара 3 от общо петте тройки за България в мача.

За Чехия Петра Холешинска вкара 15 т. (4 тройки), но нито една друга нейна съотборничка не достигна до двуцифрен актив.

След тази втора победа България дори излезе начело във временното класиране на гр. J преди мача Испания - Хърватия, който е по-късно тази нощ:

отбор м. п. з. т-р. т. 1. България 3 2 1 -1 5 2. Испания 2 2 0 +23 4 3. Хърватия 2 1 1 −4 3 4. Чехия 3 0 3 −18 3

Вторият квалификационен прозорец, който ще реши участничките на Евробаскет 2027 от тази група, започва на 10 февруари, когато българският отбор гостува на Хърватия. Три дни по-късно е гостуването в Испания, а на 16 февруари - домакинският мач срещу Чехия.

Първите два отбора в крайното класиране на гр.J ще се класират за европейските финали, които ще са в Белгия, Литва, Филандия и Швеция между 16 и 27 юли.