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Тройка със сирената секна перфектния старт на "Олимпиакос"

Везенков отбеляза 20 т. в Болоня, но не успя да спаси баскетболния шампион на Европа

01 Окт. 2026
"Виртус" (Болоня) се превърна в първия отбор от началото на новия сезон в Евролигата, победил шампиона "Олимпиакос".
ЕПА/БГНЕС архив
"Виртус" (Болоня) се превърна в първия отбор от началото на новия сезон в Евролигата, победил шампиона "Олимпиакос".

"Виртус" (Болоня) нанесе първо поражение на шампиона "Олимпиакос" от началото на сезона в Евролигата по баскетбол. В своята зала "Сегафредо Арена" италианците спечелиха мача от III кръг на редовния сезон с 96:94 след тройка със сирената на Маркъс Кар.

Освен първа загуба за гръцкия гранд, това беше и първа победа за болонци за новата кампания. Също така "Виртус" спечели едва втори успех от общо 13 изиграни мача с "Олимпиакос" в най-силната клубна надпревара на Стария континент.

В състава на гостите от Пирея си пролича умората от натрупалите се четири мача за по-малко от седмица (два за Суперкупата на Гърция и два в Евролигата). Това беше трето поредно гостуване за тима на Йоргос Барцокас, който отново заложи на двама български национали в титулярната си петорка - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

Везенков отново беше на познатото си ниво, записвайки 20 т., 6 борби и 1 открадната топка. Той постигна 6 от 9 в стрелбата за две точки, 2 от 5 за три и 2от 2 от линията за наказателни удари, като половината от точките си отбеляза още в първата четвърт. Милър-Макинтайър пък остана без реализирана точка, но се отчете с 8 асистенции и 2 борби.

Тайлър Дорси вкара 6 тройки и общо 22 точки, а привлеченият през лятото за резерва на Саша сенегалец Мбайе Ндиайе изигра страхотен мач с 23 т., 7 борби и 1 открадната топка. Сенегалецът регистрира 10 от 11 в стрелбата от игра и завърши с най-високия индивидуален коефициент - 29.

Над всички тази вечер обаче беше Маркъс Кар с общо 22 т. (5 тройки), 10 асистенции и 3 борби за победата на тима от Болоня. Фантастичен мач направи и Алиу Диара, който също завърши с "дабъл-дабъл" - 18 т. и 14 борби. Дерик Алстън добави 14 т., а Уендел Мур допринесе с още 12 за успеха.

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Ключови думи:

баскетбол, Евролига, Александър Везенков, Олимпиакос

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