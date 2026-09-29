Везенков & ко. се държат шампионски в Евролигата

ЕПА/БГНЕС архив И във втория мач на "Олимпиакос" през новия сезон в Евролигата Александър Везенков завърши като MVP.

Носителят на трофея "Олимпиакос" продължи шампионското си представяне в Евролигата и във втория кръг от новия сезон в най-елитната континентална клубна надпревара по баскетбол. Гръцкият гранд с двама български национали в титулярния състав извоюва втора поредна победа като гост от началото на кампанията, надделявайки над литовски "Жалгирис" с 93:91 в Каунас.

Сред над 20 000 зрители в препълнената зала "Жалгирио Арена" бяха две от най-значимите фигури в историята на баскетбола - живата икона на НБА Шакил О'Нийл и европейската легенда Арвидас Сабонис, тръгнал към върховете на спорта именно с екипа на "Жалгирис". Двамата станаха свидетели на добре познато шоу, дирижирано от Александър Везенков.

Българската звезда за пореден път се превърна в най-полезен играч (MVP) на мача, завършвайки с 18 т., 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за по-малко от 25 мин. на паркета. Лидерът на тима от Пирея стреля 8 от 10 от игра и 2 от 3 от наказателната линия. Най-важното отиграване на Саша всъщност беше ключова борба в нападение в последната секунда, когато Еван Фурние пропусна фаул.

Французинът завърши като топреализатор за гостите с 19 т., включително 7 от последните 15 за тима. Хеан Монтеро добави 15 т., Тайлър Уорд и Тайлър Дорси допринесоха с по 10, а другият наш национал Коди Милър-Макинтайър вкара 4 т. и направи 6 асистенции за победата.

На-резултатен в мача стана Стърлинг Браун с 20 т. за домакините. Азуолас Тубелис отбеляза още 19 за литовците.

В III кръг от редовния сезон "Олимпиакос" ще гостува за трети пореден път през 2026/2027 - срещу италианския "Виртус" (Болоня) в четвъртък (1 октември). Първото домакинство на Везенков, Милър-Макинтайър & ко. е чак в IV кръг - срещу турския гранд "Анадолу Ефес" следващия петък (9 октомври).