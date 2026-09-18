Везенков стигна с "Олимпиакос" финал за Суперкупата на Евролигата

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков (вдясно) пресреща гарда на "Фенербахче" Уейд Болдуин IV по време на днешния 1/2-финал в Абу Даби.

Шампионът в Евролигата "Олимпиакос" се класира за финала в първото издание на Суперкупата на най-престижната баскетболна надпревара на Стария континент. Това е нов турнир, който официално открива сезон 2026/27 в Европа. Дебютното издание се провежда в зала "Етихад Арена" на остров Яс в Абу Даби (ОАЕ).

Най-добрият български баскетболист и MVP на Евролигата за сезон 2025/26 Александър Везенков игра 22 минути за успеха на гръцкия гранд над турския "Фенербахче" с 92:90 (20:25, 23:20, 26:33, 23:12). През това време той записа 7 точки, 3 борби и 1 асистенция.

Най-резултатен за "Олимпиакос" в двубоя бе Еван Фурние - 19 точки, 1 борба и 2 асистенции за 24 минути. Именно Фурние вкара коша 53 секунди преди края, с който бе постигната победата. За успеха игра и друг български национал - Коди Милър-Макинтайър, който от този сезон е също в "Олимпиакос". За 16:52 мин. той записа 2 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 отнета топка.

Във финала утре "Олимпиакос" ще срещне "Реал" (Мадрид), който драматично победи "Дубай" с 98:95. Мачът е от 20:00 ч. наше време и ще бъде предаван по "Макс спорт 2".