"Реал" този път пречупи Везенков и "Олимпиакос" за Суперкупата

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков (вляво) се опитва да спре атака на "Реал" по време на днешния финал за Суперкупата.

Александър Везенков и "Олимпиакос" се разминаха с първи голям трофей за сезона в баскетбола. Гръцкият тим отстъпи с 89:93 на "Реал" (Мадрид) във финала в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Мачът в Абу Даби бе своеобразно повторение на финала на Евролигата за сезон 2025/26, в който "Олимпиакос" спечели драматично в Атина.

Този път обаче "Реал" имаше инициативата и водеше в резултата почти през цялото време. В края на мача гърците опитаха да обърнат резултата. Везенков вкара тройка за 80:85, а след това направи и отиграване за три точки (кош плюс фаул) за 83:87, но за повече времето и силите не достигнаха.

Българският баскетболист беше най-полезен за своя тим и завърши с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции за близо 33 минути. Той бе и най-резултатен сред всички на паркета. Другият български национал в "Олимпиакос" Коди Милър-Макинтайър завърши с 3 точки, 9 асистенции, 1 борба и 2 отнети топки за 17:33 минути.

Най-резултатен за "Реал" беше Тимоте Луваву-Кабаро с 12 точки.

В двубоя за третото място по-рано днес турският гранд "Фенербахче" победи фактическия домакин "Дубай" с 85:77.